Нетаньяху поручил усилить безопасность дипмиссий после убийства дипломатов в США

Убийство двух израильских дипломатов произошло у Еврейского музея в Вашингтоне вечером 21 мая по местному времени. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес. Начальник полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что он «расхаживал взад-вперед возле музея», а затем подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил двух людей. После подозреваемый вошел в музей, где его задержали сотрудники службы безопасности. Под стражей мужчина пел «Свободная, свободная Палестина».