Нетаньяху поручил усилить безопасность дипмиссий после убийства дипломатов в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства израильского дипломата и сотрудницы посольства в США распорядился усилить меры безопасности в дипломатических миссиях страны по всему миру. Об этом сообщила канцелярия политика.
В канцелярии уточнили, что Нетаньяху потрясен убийством израильских дипломатов. Он связался с послом Израиля в Вашингтоне Йехиэлем Лайтером и генеральным прокурором США Пэм Банди. Банди заверила, что США позаботятся о привлечении виновного к суду. Она попросила выразить соболезнования семьям погибших. Израильский премьер поблагодарил прокурора и президента США Дональда Трампа за противодействие антисемитизму.
Убийство двух израильских дипломатов произошло у Еврейского музея в Вашингтоне вечером 21 мая по местному времени. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес. Начальник полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что он «расхаживал взад-вперед возле музея», а затем подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил двух людей. После подозреваемый вошел в музей, где его задержали сотрудники службы безопасности. Под стражей мужчина пел «Свободная, свободная Палестина».
Президент США Дональд Трамп заявил, что ужасные убийства, явно совершенные на почве антисемитизма, должны прекратиться. Он выразил соболезнования семьям жертв. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер уточнил, что убитые мужчина и женщина собирались пожениться.