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Нетаньяху поручил усилить безопасность дипмиссий после убийства дипломатов в США

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства израильского дипломата и сотрудницы посольства в США распорядился усилить меры безопасности в дипломатических миссиях страны по всему миру. Об этом сообщила канцелярия политика.

В канцелярии уточнили, что Нетаньяху потрясен убийством израильских дипломатов. Он связался с послом Израиля в Вашингтоне Йехиэлем Лайтером и генеральным прокурором США Пэм Банди. Банди заверила, что США позаботятся о привлечении виновного к суду. Она попросила выразить соболезнования семьям погибших. Израильский премьер поблагодарил прокурора и президента США Дональда Трампа за противодействие антисемитизму.

Убийство двух израильских дипломатов произошло у Еврейского музея в Вашингтоне вечером 21 мая по местному времени. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес. Начальник полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что он «расхаживал взад-вперед возле музея», а затем подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил двух людей. После подозреваемый вошел в музей, где его задержали сотрудники службы безопасности. Под стражей мужчина пел «Свободная, свободная Палестина».

Президент США Дональд Трамп заявил, что ужасные убийства, явно совершенные на почве антисемитизма, должны прекратиться. Он выразил соболезнования семьям жертв. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер уточнил, что убитые мужчина и женщина собирались пожениться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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