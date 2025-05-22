Правительство ускорит внедрение новых госуслуг

Правительство ускорит внедрение новых госуслугЭто поспособствует улучшению их качества, считают в кабмине
Регулировать взаимодействие ведомств по вопросам наполнения портала Госуслуг различными сервисами и контроля качества их оказания начнет подкомиссия по вопросам повышения качества оказания государственных услуг. Это следует из утвержденного постановления правительства, опубликованного 20 мая на портале нормативно-правовых актов. Подкомиссия входит в правкомиссию по проведению административной реформы, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Разработкой сценариев использования и моделированием жизненных ситуаций, когда гражданину может понадобиться та или иная госуслуга, занимается Минэкономразвития. Работа ведется в рамках федпроекта «Государство для людей» с 2021 г. За реализацию технической составляющей проекта отвечает Минцифры, напомнил представитель аппарата Григоренко. Именно на нее Подкомиссия сделает упор в контексте повышения качества госуслуг. За время существования федпроекта удалось наладить регуляторную работу и пришло время усилить цифровой трек, продолжил он. Таким образом, Подкомиссия объединит два направления работы: цифровое и регуляторное. Цель подкомиссии – устранить межведомственные барьеры и ускорить внедрение социально-значимых государственных услуг.
Целью федпроекта является повышение доступности и удобства взаимодействия человека с государством, напомнил представитель аппарата Григоренко. В 2024 г. в РФ работали 34 федеральных и 85 региональных жизненных ситуаций, которые позволили оптимизировать более 100 федеральных услуг и более 2000 региональных.
«Жизненные ситуации» – это услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определенных обстоятельствах оказываются комплексно и находятся в одном месте на портале госуслуг. Это сократило количество необходимых для предоставления гражданами документов, сроки получения результата, а также количество очных визитов в ведомства, отчитался он.
В 2025 г. правительство ставит перед собой цель реализовать вдвое больше новых жизненных ситуаций: 36 федеральных и 340 региональных, сообщил представитель Григоренко. Таким образом, в этом году должно работать 70 федеральных и 425 региональных жизненных ситуаций.