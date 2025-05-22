Правительство ускорит внедрение новых госуслуг

Разработкой сценариев использования и моделированием жизненных ситуаций, когда гражданину может понадобиться та или иная госуслуга, занимается Минэкономразвития. Работа ведется в рамках федпроекта «Государство для людей» с 2021 г. За реализацию технической составляющей проекта отвечает Минцифры, напомнил представитель аппарата Григоренко. Именно на нее Подкомиссия сделает упор в контексте повышения качества госуслуг. За время существования федпроекта удалось наладить регуляторную работу и пришло время усилить цифровой трек, продолжил он. Таким образом, Подкомиссия объединит два направления работы: цифровое и регуляторное. Цель подкомиссии – устранить межведомственные барьеры и ускорить внедрение социально-значимых государственных услуг.