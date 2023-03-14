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Страны G7 будут продолжать оказывать поддержку Украине

Ведомости

Министры финансов стран «большой семерки» договорились поддерживать Украину в конфликте с Россией. Об этом сообщил глава финансового ведомства Германии Ларс Клингбайль, передает Bloomberg.

При этом окончательное заявление G7 о продолжении «существенной поддержки» еще не согласовано. Клингбайль заявил о «еще нескольких моментах», которые нужно решить группе стран, чтобы формализовать обещанное министрами, но добавил, что смотрит на достижение цели «с осторожным оптимизмом».

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что считает решение исключить Россию из клуба стран «группа восьми» неверным. На переговорах с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой он сообщил, что «было бы лучше», если бы Россия осталась членом G8.

В состав G7 сейчас входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. и присоединения Крыма к России страна входила в группу, но затем ее исключили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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