При этом окончательное заявление G7 о продолжении «существенной поддержки» еще не согласовано. Клингбайль заявил о «еще нескольких моментах», которые нужно решить группе стран, чтобы формализовать обещанное министрами, но добавил, что смотрит на достижение цели «с осторожным оптимизмом».