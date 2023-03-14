Страны G7 будут продолжать оказывать поддержку Украине
Министры финансов стран «большой семерки» договорились поддерживать Украину в конфликте с Россией. Об этом сообщил глава финансового ведомства Германии Ларс Клингбайль, передает Bloomberg.
При этом окончательное заявление G7 о продолжении «существенной поддержки» еще не согласовано. Клингбайль заявил о «еще нескольких моментах», которые нужно решить группе стран, чтобы формализовать обещанное министрами, но добавил, что смотрит на достижение цели «с осторожным оптимизмом».
21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что считает решение исключить Россию из клуба стран «группа восьми» неверным. На переговорах с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой он сообщил, что «было бы лучше», если бы Россия осталась членом G8.
В состав G7 сейчас входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. и присоединения Крыма к России страна входила в группу, но затем ее исключили.