Трамп считает ошибкой исключение России из клуба стран «группа восьми»

Группа G7 представляет собой международное объединение ведущих экономических держав. В ее состав сейчас входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Но после присоединения Крыма РФ была исключена из состава группы.