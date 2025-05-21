Трамп считает ошибкой исключение России из клуба стран «группа восьми»
Исключение России из «группы восьми» (G8) было неверным решением. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
«Было бы гораздо лучше, если бы она там осталась», – сказал он.
7 мая Трамп также раскритиковал решение об исключении России из G8, назвав его глупым, но добавил, что сейчас не лучшее время для ее возвращения в группу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россию больше не интересует участие в G8. По его словам, Москва больше не считает формат группы релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль.
Группа G7 представляет собой международное объединение ведущих экономических держав. В ее состав сейчас входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Но после присоединения Крыма РФ была исключена из состава группы.