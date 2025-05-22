Рубио: переданную Киеву помощь проанализируют на предмет растрат

16 мая Financial Times (FT) сообщала, что Украина потеряла сотни миллионов долларов, закупая оружие у недобросовестных производителей и торговцев. По данным издания, в некоторых случаях Киев выплачивал авансом крупные суммы малоизвестным компаниям за боеприпасы, которые так и не были поставлены. В других случаях оружие, проданное по завышенным ценам из-за резкого роста спроса, было получено в непригодном состоянии. В ряде оружейных компаний заявили о коррупции со стороны украинских чиновников и государственных посредников по торговле вооружением. В материале отмечено, что это может объяснить судьбу части пропавших денег.