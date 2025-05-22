Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Рубио: переданную Киеву помощь проанализируют на предмет растрат

Ведомости

Вся военная помощь, переданная Киеву от США, будет проанализирована на предмет возможных растрат. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, трансляция велась на YouTube-канале Associated Press.

По словам Рубио, администрация США «обязательно займется» такими случаями.

«В более широком смысле я считаю, что мы оказали колоссальное количество помощи Украине, но этот конфликт должен закончиться», – подчеркнул Рубио.

Госсекретарь добавил, что военного решения конфликта нет, – он может быть завершен только с помощью переговоров и урегулирования.

Рубио также подтвердил, что в рамках сделки по полезным ископаемым Вашингтон не предоставлял Киеву гарантий военного характера.

16 мая Financial Times (FT) сообщала, что Украина потеряла сотни миллионов долларов, закупая оружие у недобросовестных производителей и торговцев. По данным издания, в некоторых случаях Киев выплачивал авансом крупные суммы малоизвестным компаниям за боеприпасы, которые так и не были поставлены. В других случаях оружие, проданное по завышенным ценам из-за резкого роста спроса, было получено в непригодном состоянии. В ряде оружейных компаний заявили о коррупции со стороны украинских чиновников и государственных посредников по торговле вооружением. В материале отмечено, что это может объяснить судьбу части пропавших денег.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных