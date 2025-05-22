Рубио: переданную Киеву помощь проанализируют на предмет растрат
Вся военная помощь, переданная Киеву от США, будет проанализирована на предмет возможных растрат. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, трансляция велась на YouTube-канале Associated Press.
По словам Рубио, администрация США «обязательно займется» такими случаями.
«В более широком смысле я считаю, что мы оказали колоссальное количество помощи Украине, но этот конфликт должен закончиться», – подчеркнул Рубио.
Госсекретарь добавил, что военного решения конфликта нет, – он может быть завершен только с помощью переговоров и урегулирования.
Рубио также подтвердил, что в рамках сделки по полезным ископаемым Вашингтон не предоставлял Киеву гарантий военного характера.
16 мая Financial Times (FT) сообщала, что Украина потеряла сотни миллионов долларов, закупая оружие у недобросовестных производителей и торговцев. По данным издания, в некоторых случаях Киев выплачивал авансом крупные суммы малоизвестным компаниям за боеприпасы, которые так и не были поставлены. В других случаях оружие, проданное по завышенным ценам из-за резкого роста спроса, было получено в непригодном состоянии. В ряде оружейных компаний заявили о коррупции со стороны украинских чиновников и государственных посредников по торговле вооружением. В материале отмечено, что это может объяснить судьбу части пропавших денег.