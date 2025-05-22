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Бастрыкин: национальную идею необходимо закрепить в Конституции

Ведомости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что национальную идею нужно закрепить в Конституции России. По его мнению, она должна быть основана на традиционных ценностях, передает ТАСС.

Среди ценностей, которые считаются в России традиционными, Бастрыкин назвал «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью».

Различные запрещенные организации и деструктивные течения, по словам главы СК РФ, представляют угрозу для молодых людей. Он напомнил, что правоохранительные органы ведут комплексную работу по борьбе с подобными объединениями, в том числе задерживают и привлекают к ответственности несовершеннолетних, действующих под их влиянием.

Бастрыкин рассказал, что некоторые курсанты вузов СК добровольно едут на фронт, в зону проведения СВО, взяв отпуск на учебе. «Недавно я встречался с учащимся ведомственной академии, который добровольно пошел на фронт, спасал жизни людей, однако сам получил серьезные ранения. Вот на таких людей можно положиться, и они будут продолжать наше дело», – добавил он.

22 мая правоохранители задержали двух подростков, которые готовили поджог одного из зданий Минобороны РФ в Вышнем Волочке Тверской области. Они действовали по указаниям украинского куратора, с которым связывались в Telegram.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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