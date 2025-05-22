Бастрыкин: национальную идею необходимо закрепить в Конституции
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что национальную идею нужно закрепить в Конституции России. По его мнению, она должна быть основана на традиционных ценностях, передает ТАСС.
Среди ценностей, которые считаются в России традиционными, Бастрыкин назвал «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью».
Различные запрещенные организации и деструктивные течения, по словам главы СК РФ, представляют угрозу для молодых людей. Он напомнил, что правоохранительные органы ведут комплексную работу по борьбе с подобными объединениями, в том числе задерживают и привлекают к ответственности несовершеннолетних, действующих под их влиянием.
Бастрыкин рассказал, что некоторые курсанты вузов СК добровольно едут на фронт, в зону проведения СВО, взяв отпуск на учебе. «Недавно я встречался с учащимся ведомственной академии, который добровольно пошел на фронт, спасал жизни людей, однако сам получил серьезные ранения. Вот на таких людей можно положиться, и они будут продолжать наше дело», – добавил он.
22 мая правоохранители задержали двух подростков, которые готовили поджог одного из зданий Минобороны РФ в Вышнем Волочке Тверской области. Они действовали по указаниям украинского куратора, с которым связывались в Telegram.