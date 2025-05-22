Бастрыкин: национальную идею необходимо закрепить в Конституции

Бастрыкин рассказал, что некоторые курсанты вузов СК добровольно едут на фронт, в зону проведения СВО, взяв отпуск на учебе. «Недавно я встречался с учащимся ведомственной академии, который добровольно пошел на фронт, спасал жизни людей, однако сам получил серьезные ранения. Вот на таких людей можно положиться, и они будут продолжать наше дело», – добавил он.