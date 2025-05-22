WSJ: Трамп отверг идею «безусловного» перемирия на Украине

Спустя три дня Путин и Трамп провели телефонный разговор. После этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что их двухчасовой разговор «прошел очень хорошо» и стороны скоро начнут переговоры. Он также упомянул Ватикан как возможную площадку для нового раунда встречи РФ и Украины. 10 мая Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан для проведения переговоров.