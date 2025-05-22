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WSJ: Трамп отверг идею «безусловного» перемирия на Украине

Ведомости

Дональд Трамп отверг предложение лидеров ЕС о «безусловном» прекращении огня как итог возможных новых переговоров по Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

19 мая Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Некоторые из них настаивали, чтобы возможные переговоры в Ватикане завершились «безусловным» перемирием. Однако Трамп заявил, что ему не нравится такой подход.

По данным WSJ, американский президент также отметил, что Владимир Путин «считает, что движется к победе» в украинском конфликте.

Первые с 2022 г. прямые переговоры РФ и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Делегации условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Спустя три дня Путин и Трамп провели телефонный разговор. После этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что их двухчасовой разговор «прошел очень хорошо» и стороны скоро начнут переговоры. Он также упомянул Ватикан как возможную площадку для нового раунда встречи РФ и Украины. 10 мая Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан для проведения переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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