Путин назначил Сергея Крикалева своим представителем по вопросам космоса

Путин назначил Сергея Крикалева своим представителем по вопросам космосаРанее этот пост занимал Юрий Борисов
Президент Владимир Путин назначил космонавта Сергея Крикалева своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Указ опубликован на портале правовых актов.
6 февраля 2025 г. Путин освободил Борисова от должности гендиректора «Роскосмоса», а 18 февраля назначил его своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса. 20 мая Борисов назначен сенатором от Архангельской области.
Космонавт Крикалев занял эту должность второй раз. Он был спецпредставителем президента в области космоса до назначения Борисова – с 18 января 2024 г. по февраль 2025 г.