Путин 22 мая примет участие в церемонии вручения госнаград

21 мая Путин провел встречу с председателем правления «Роснано» Сергеем Куликовым. Куликов рассказал президенту о стабилизации финансового положения компании и обозначил приоритетные направления работы. По его словам, «Роснано» вышло из кризиса ликвидности, больше не берет кредиты и отказывается от венчурных инвестиций за счет госбюджета. Стоимость инвестиционного портфеля компании выросла на 160%. «Роснано» стремится поддерживать доходность по выходам на уровне не ниже ключевой ставки, чтобы показать частным инвесторам привлекательность вложений в наукоемкие проекты.