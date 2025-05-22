Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин 22 мая примет участие в церемонии вручения госнаград

Ведомости

Президент России Владимир Путин 22 мая наградит героев страны, сообщил о графике главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Как всегда, это будет очень интересное мероприятие. И будем чествовать тех, кто получил награды из рук главы государства», – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что позднее в течение дня Путин проведет совещание с членами правительства. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников в закрытом режиме доложат президенту о поддержке инвестиционных проектов в промышленности. Кроме того, будут вопросы, которые обычно обсуждаются на совещаниях в открытом для СМИ режиме.

Вечером в Кремле у Путина состоятся закрытые встречи служебного характера.

21 мая Путин провел встречу с председателем правления «Роснано» Сергеем Куликовым. Куликов рассказал президенту о стабилизации финансового положения компании и обозначил приоритетные направления работы. По его словам, «Роснано» вышло из кризиса ликвидности, больше не берет кредиты и отказывается от венчурных инвестиций за счет госбюджета. Стоимость инвестиционного портфеля компании выросла на 160%. «Роснано» стремится поддерживать доходность по выходам на уровне не ниже ключевой ставки, чтобы показать частным инвесторам привлекательность вложений в наукоемкие проекты.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных