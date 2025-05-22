Путин 22 мая примет участие в церемонии вручения госнаград
Президент России Владимир Путин 22 мая наградит героев страны, сообщил о графике главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Как всегда, это будет очень интересное мероприятие. И будем чествовать тех, кто получил награды из рук главы государства», – отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что позднее в течение дня Путин проведет совещание с членами правительства. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников в закрытом режиме доложат президенту о поддержке инвестиционных проектов в промышленности. Кроме того, будут вопросы, которые обычно обсуждаются на совещаниях в открытом для СМИ режиме.
Вечером в Кремле у Путина состоятся закрытые встречи служебного характера.
21 мая Путин провел встречу с председателем правления «Роснано» Сергеем Куликовым. Куликов рассказал президенту о стабилизации финансового положения компании и обозначил приоритетные направления работы. По его словам, «Роснано» вышло из кризиса ликвидности, больше не берет кредиты и отказывается от венчурных инвестиций за счет госбюджета. Стоимость инвестиционного портфеля компании выросла на 160%. «Роснано» стремится поддерживать доходность по выходам на уровне не ниже ключевой ставки, чтобы показать частным инвесторам привлекательность вложений в наукоемкие проекты.