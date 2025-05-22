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Песков заявил о заинтересованности в возвращении «аккуратно» ушедших компаний

Ведомости

Россия будет заинтересована в возвращении на рынок тех компаний, которые уходили «аккуратно» с соблюдением всех правил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

Он отметил, что с этим вопросом не стоит забегать вперед, поскольку пока «никто не возвращается». По мнению Пескова, здесь нужно будет трезво смотреть на то, как будут развиваться события.

Для тех компаний, которые уходили с российского рынка, отказываясь от своих обязательств, не нужно оглядываться на инвестиционный климат, считает пресс-секретарь президента РФ. Он заявил, что если они предпримут попытки вернуться в Россию, к ним будет применяться «особый режим».

14 мая предприниматели из объединения «Деловая Россия» (представляет интересы несырьевых компаний) изложили президенту России Владимиру Путину свое видение условий возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. Бизнес, который уходил «с уважением, без ущерба для потребителей», а также передавал активы российским инвесторам, сохраняя возможность вернуться, должен создавать совместные предприятия с российскими партнерами с сохранением за последними акционерного контроля. По его мнению, для предприятий стратегических отраслей такой формат должен стать обязательным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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