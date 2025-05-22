Песков заявил о заинтересованности в возвращении «аккуратно» ушедших компаний

Для тех компаний, которые уходили с российского рынка, отказываясь от своих обязательств, не нужно оглядываться на инвестиционный климат, считает пресс-секретарь президента РФ. Он заявил, что если они предпримут попытки вернуться в Россию, к ним будет применяться «особый режим».