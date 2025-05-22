Песков заявил о заинтересованности в возвращении «аккуратно» ушедших компаний
Россия будет заинтересована в возвращении на рынок тех компаний, которые уходили «аккуратно» с соблюдением всех правил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он отметил, что с этим вопросом не стоит забегать вперед, поскольку пока «никто не возвращается». По мнению Пескова, здесь нужно будет трезво смотреть на то, как будут развиваться события.
Для тех компаний, которые уходили с российского рынка, отказываясь от своих обязательств, не нужно оглядываться на инвестиционный климат, считает пресс-секретарь президента РФ. Он заявил, что если они предпримут попытки вернуться в Россию, к ним будет применяться «особый режим».
14 мая предприниматели из объединения «Деловая Россия» (представляет интересы несырьевых компаний) изложили президенту России Владимиру Путину свое видение условий возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. Бизнес, который уходил «с уважением, без ущерба для потребителей», а также передавал активы российским инвесторам, сохраняя возможность вернуться, должен создавать совместные предприятия с российскими партнерами с сохранением за последними акционерного контроля. По его мнению, для предприятий стратегических отраслей такой формат должен стать обязательным.