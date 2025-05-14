Шохин: РСПП направил кабмину и АП предложения по возвращению компаний в Россию
Инициативы были направлены в правительство и администрацию президента (АП). Среди них – ограничение на продажу активов и вывод дивидендов вернувшимися иностранцами, разработка плана инвестиционной активности в России на пятилетний период, наличие блокирующего или контрольного пакета акций у российских резидентов, добросовестное поведение, отсутствие задолженностей и др.
В апреле «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что РСПП создал рабочую группу для подготовки предложений по условиям возобновления работы иностранных инвесторов в РФ. Кроме российских компаний участниками группы стали объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
13 мая президент РФ Владимир Путин встретился с участниками XX съезда «Деловой России», где обсудил вопросы возвращения западных компаний в РФ. Он заявил, что нужно учитывать, как вел себя западный бизнес, который ушел после 2022 г. и сейчас хочет вернуться: «Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел».
Как рассказал в интервью «Ведомостям» председатель «Деловой России» Алексей Репик, пока политика идет впереди экономики и глобалистские подходы «торжествуют над национальными интересами», разговор с бизнесом несвоевременен. Он не стал раскрывать, какие компании хотят вернуться в страну, но заявил, что компании из Японии просили обсудить возможные варианты возврата на российский рынок.