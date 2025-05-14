Шохин: РСПП направил кабмину и АП предложения по возвращению компаний в Россию

13 мая президент РФ Владимир Путин встретился с участниками XX съезда «Деловой России», где обсудил вопросы возвращения западных компаний в РФ. Он заявил, что нужно учитывать, как вел себя западный бизнес, который ушел после 2022 г. и сейчас хочет вернуться: «Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел».