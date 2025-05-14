Газета
Телеграм
/ Бизнес

Шохин: РСПП направил кабмину и АП предложения по возвращению компаний в Россию

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил предложения по условиям возобновления деятельности иностранных компаний на российском рынке. Об этом рассказал глава союза Александр Шохин в интервью РБК.

Инициативы были направлены в правительство и администрацию президента (АП). Среди них – ограничение на продажу активов и вывод дивидендов вернувшимися иностранцами, разработка плана инвестиционной активности в России на пятилетний период, наличие блокирующего или контрольного пакета акций у российских резидентов, добросовестное поведение, отсутствие задолженностей и др.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что РСПП создал рабочую группу для подготовки предложений по условиям возобновления работы иностранных инвесторов в РФ. Кроме российских компаний участниками группы стали объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

13 мая президент РФ Владимир Путин встретился с участниками XX съезда «Деловой России», где обсудил вопросы возвращения западных компаний в РФ. Он заявил, что нужно учитывать, как вел себя западный бизнес, который ушел после 2022 г. и сейчас хочет вернуться: «Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел».

Как рассказал в интервью «Ведомостям» председатель «Деловой России» Алексей Репик, пока политика идет впереди экономики и глобалистские подходы «торжествуют над национальными интересами», разговор с бизнесом несвоевременен. Он не стал раскрывать, какие компании хотят вернуться в страну, но заявил, что компании из Японии просили обсудить возможные варианты возврата на российский рынок.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных