Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного

Лавров родился 21 марта 1950 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С 1981 по 1988 г. был первым секретарем, советником и старшим советником в постоянном представительстве СССР при ООН. В 1992–1994 гг. занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ. Является главой МИД России с 2004 г.