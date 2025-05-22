Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову высшую государственную награду – орден святого апостола Андрея Первозванного. Церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.
«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире», – отметил Путин.
По его словам, в основе такого признания преданность министра России, готовность в любой обстановке отстаивать ее интересы, а также многолетняя напряженная работа на благо Отечества.
Указ о награждении Лаврова орденом святого апостола Андрея Первозванного Путин подписал 21 марта, в день 75-летия главы МИД РФ. В документе говорится, что Лавров удостоен ордена за выдающиеся заслуги, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.
Лавров родился 21 марта 1950 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С 1981 по 1988 г. был первым секретарем, советником и старшим советником в постоянном представительстве СССР при ООН. В 1992–1994 гг. занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ. Является главой МИД России с 2004 г.