Киев предложил странам Европы напрямую направлять часть ВВП для ВСУ
Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил с инициативой, согласно которой европейские государства могли бы выделять фиксированную долю своего ВВП на поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил по итогам встречи с коллегами из стран «большой семерки» (G7).
«Речь идет об участии партнеров в финансировании украинской армии и о дальнейшем ее включении в общеевропейскую систему обороны», – написал Марченко на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Предложение предусматривает переход к такой модели с 2026 г. По словам министра, расходы предполагается распределять между государствами-протекторами пропорционально их ВВП. При этом такие затраты могут учитываться в составе оборонных расходов, которые страны обязаны соблюдать в рамках членства в НАТО.
Инициатива, по мнению Киева, позволит систематизировать и стабилизировать внешнюю военную поддержку Украины в долгосрочной перспективе.
Ранее министры финансов стран G7 договорились поддерживать Украину в конфликте с Россией. При этом окончательное заявление G7 о продолжении «существенной поддержки» еще не согласовано.