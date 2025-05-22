Киев предложил странам Европы напрямую направлять часть ВВП для ВСУ

Предложение предусматривает переход к такой модели с 2026 г. По словам министра, расходы предполагается распределять между государствами-протекторами пропорционально их ВВП. При этом такие затраты могут учитываться в составе оборонных расходов, которые страны обязаны соблюдать в рамках членства в НАТО.