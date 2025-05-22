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Киев предложил странам Европы напрямую направлять часть ВВП для ВСУ

Ведомости

Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил с инициативой, согласно которой европейские государства могли бы выделять фиксированную долю своего ВВП на поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил по итогам встречи с коллегами из стран «большой семерки» (G7).

«Речь идет об участии партнеров в финансировании украинской армии и о дальнейшем ее включении в общеевропейскую систему обороны», – написал Марченко на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Предложение предусматривает переход к такой модели с 2026 г. По словам министра, расходы предполагается распределять между государствами-протекторами пропорционально их ВВП. При этом такие затраты могут учитываться в составе оборонных расходов, которые страны обязаны соблюдать в рамках членства в НАТО.

Инициатива, по мнению Киева, позволит систематизировать и стабилизировать внешнюю военную поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее министры финансов стран G7 договорились поддерживать Украину в конфликте с Россией. При этом окончательное заявление G7 о продолжении «существенной поддержки» еще не согласовано.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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