Грузия запретила гражданам РФ и Белоруссии вывозить автомобилей в третьи страны

В 2024 г. телеканал Sky News 24 разместил публикацию, в которой утверждалось, что из Грузии в РФ поставляются дорогие автомобили в обход санкций Запада. Служба доходов министерства финансов Грузии тогда опровергла эти сообщения. Грузинский минфин сообщил, что нет доказательств нарушения обязательств государства, а также отметил, что санкции, касающиеся легковых автомобилей, не распространяются на экспорт или реэкспорт в другие страны, кроме России и Белоруссии, а также на физических лиц, которые не занимаются торговлей машинами.