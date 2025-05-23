Грузия запретила гражданам РФ и Белоруссии вывозить автомобилей в третьи страны
Грузия с 15 мая запретила гражданам России и Белоруссии вывозить автомобили в третьи страны. Об этом «РИА Новости» сообщили в МВД республики.
Как отмечает агентство, экспорт и реэкспорт для граждан РФ и Белоруссии уже были запрещены, но они не были ограничены в реэкспорте в другие страны из Грузии.
Один из крупнейших банков Грузии, Bank of Georgia («Банк Грузии»), с 21 мая ввел ограничения на покупку товаров дороже 300 евро для клиентов из России. Решение связано с обязательствами по выполнению международных санкций.
В 2024 г. телеканал Sky News 24 разместил публикацию, в которой утверждалось, что из Грузии в РФ поставляются дорогие автомобили в обход санкций Запада. Служба доходов министерства финансов Грузии тогда опровергла эти сообщения. Грузинский минфин сообщил, что нет доказательств нарушения обязательств государства, а также отметил, что санкции, касающиеся легковых автомобилей, не распространяются на экспорт или реэкспорт в другие страны, кроме России и Белоруссии, а также на физических лиц, которые не занимаются торговлей машинами.