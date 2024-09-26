Грузия отвергла обвинения в реэкспорте дорогих британских автомобилей в Россию

В грузинском ведомстве заверили, что страна строго соблюдает санкционный режим ЕС. Грузинский минфин сообщил, что нет доказательств нарушения обязательств государства, а также отмечает, что санкции, касающиеся легковых автомобилей, не распространяются на экспорт или реэкспорт в другие страны, кроме России и Белоруссии, а также на физических лиц, которые не занимаются торговлей машинами.