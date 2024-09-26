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Грузия отвергла обвинения в реэкспорте дорогих британских автомобилей в Россию

Ведомости

Служба доходов министерства финансов Грузии опровергла сообщения об экспорте дорогостоящих автомобилей из Великобритании в Россию в обход санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

25 сентября телеканал Sky News 24 разместил публикацию, в которой утверждалось, что из Грузии в РФ поставляются дорогие автомобили в обход санкций Запада. Журналисты телеканала опубликовали несколько фотографий дорогостоящих автомобилей, которые, как сообщали авторы, ждали отправки в Россию.

В грузинском ведомстве заверили, что страна строго соблюдает санкционный режим ЕС. Грузинский минфин сообщил, что нет доказательств нарушения обязательств государства, а также отмечает, что санкции, касающиеся легковых автомобилей, не распространяются на экспорт или реэкспорт в другие страны, кроме России и Белоруссии, а также на физических лиц, которые не занимаются торговлей машинами.

12 апреля Евросоюз включил обход и нарушение санкций в перечень уголовных преступлений. Отмечалось, что страны ЕС должны обеспечить, чтобы нарушение санкций преследовалось «эффективными и соразмерными» мерами в зависимости от правонарушения. Наказания могут варьироваться от административных санкций до уголовного преследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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