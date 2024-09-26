Грузия отвергла обвинения в реэкспорте дорогих британских автомобилей в Россию
Служба доходов министерства финансов Грузии опровергла сообщения об экспорте дорогостоящих автомобилей из Великобритании в Россию в обход санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
25 сентября телеканал Sky News 24 разместил публикацию, в которой утверждалось, что из Грузии в РФ поставляются дорогие автомобили в обход санкций Запада. Журналисты телеканала опубликовали несколько фотографий дорогостоящих автомобилей, которые, как сообщали авторы, ждали отправки в Россию.
В грузинском ведомстве заверили, что страна строго соблюдает санкционный режим ЕС. Грузинский минфин сообщил, что нет доказательств нарушения обязательств государства, а также отмечает, что санкции, касающиеся легковых автомобилей, не распространяются на экспорт или реэкспорт в другие страны, кроме России и Белоруссии, а также на физических лиц, которые не занимаются торговлей машинами.
12 апреля Евросоюз включил обход и нарушение санкций в перечень уголовных преступлений. Отмечалось, что страны ЕС должны обеспечить, чтобы нарушение санкций преследовалось «эффективными и соразмерными» мерами в зависимости от правонарушения. Наказания могут варьироваться от административных санкций до уголовного преследования.