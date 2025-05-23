Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение детям бойцов

23 апреля стало известно, что Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о предоставлении льгот при поступлении в вузы пасынкам и падчерицам участников спецоперации. Согласно действующему законодательству, для участников спецоперации и их детей предусмотрена отдельная квота на обучение в вузах за счет государственных средств. Законопроект предлагает изменить ситуацию, расширив перечень лиц, обладающих особым правом на поступление в рамках квоты.