Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение детям бойцов
Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении квот на бесплатное обучение в вузах для детей участников спецоперации. Это следует из соответствующего документа.
Согласно документу, дети лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ, будут приниматься на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в рамках отдельной квоты.
Законопроект инициировала группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливой России – За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Изменения внесли в закон «Об образовании в РФ».
До того как закон вступил в силу, право поступить в вуз по квоте имели только дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, и др.
23 апреля стало известно, что Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о предоставлении льгот при поступлении в вузы пасынкам и падчерицам участников спецоперации. Согласно действующему законодательству, для участников спецоперации и их детей предусмотрена отдельная квота на обучение в вузах за счет государственных средств. Законопроект предлагает изменить ситуацию, расширив перечень лиц, обладающих особым правом на поступление в рамках квоты.