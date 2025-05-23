Иран пригрозил США «новым Вьетнамом» в случае ошибок на Ближнем востоке

Следующие переговоры по урегулированию разногласий между Вашингтоном и Тегераном вокруг ядерной программы Исламской Республики состоится 23 мая в Риме. Уже состоялось четыре таких диалога, они проводятся с начала апреля. США опасаются, что Иран в рамках собственной программы может разработать ядерное оружие. При этом иранские власти заявляют о мирном использовании программы.