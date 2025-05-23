Иран пригрозил США «новым Вьетнамом» в случае ошибок на Ближнем востоке
Генеральный штаб вооруженных сил Ирана пригрозил США «новыми Вьетнамом и Афганистаном», если Соединенные Штаны решат вмешаться в дела на Ближнем востоке, сообщило агентство Tasnim.
«Он [президент США Дональд Трамп] забывает о том, что мирная и благородная воля исламского Ирана всегда соответствовала безопасности и стабильности региона, и любые проделки Америки в регионе навлекут на него судьбу Вьетнама и Афганистана», – говорится в сообщении Генштаба Ирана.
Еще в апреле издание Reuters писало, что Иран разослал уведомления соседним странам о том, что Тегеран будет рассматривать любую поддержку атак США, включая разрешение использовать свое воздушное пространство или территорию, как враждебный акт. В заявлении указано, что подобные действия будут иметь «серьезные последствия».
22 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсудил возможную ядерную сделку с Ираном. «Эта сделка может завершиться двумя способами: либо положительным дипломатическим решением, либо крайне негативной ситуацией для Ирана. Именно поэтому переговоры по этому вопросу пройдут позже на этой неделе», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Следующие переговоры по урегулированию разногласий между Вашингтоном и Тегераном вокруг ядерной программы Исламской Республики состоится 23 мая в Риме. Уже состоялось четыре таких диалога, они проводятся с начала апреля. США опасаются, что Иран в рамках собственной программы может разработать ядерное оружие. При этом иранские власти заявляют о мирном использовании программы.