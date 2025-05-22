Трамп обсудил с Нетаньяху стрельбу в Вашингтоне и возможную сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсудил стрельбу в Вашингтоне и возможную сделку с Ираном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент сегодня поговорил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. У них состоялась продуктивная беседа. Они обсудили множество тем, в том числе, конечно, трагическую стрельбу, которая произошла прошлой ночью здесь, в Вашингтоне», – заявила Левитт на брифинге.
Убийство двух израильских дипломатов произошло у Еврейского музея в Вашингтоне вечером 21 мая по местному времени. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес. Начальник полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что он «расхаживал взад-вперед возле музея», а затем подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил двоих людей. После подозреваемый вошел в музей, где его задержали сотрудники службы безопасности. Под стражей мужчина пел «Свободная, свободная Палестина».
Трамп заявил, что ужасные убийства, явно совершенные на почве антисемитизма, должны прекратиться. Он выразил соболезнования семьям жертв. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер уточнил, что убитые мужчина и женщина собирались пожениться.
Левитт также рассказала, что Трамп и Нетаньяху затронули тему возможной ядерной сделки с Ираном.
«Как сказал мне президент, и как он говорил вам всем, эта сделка может завершиться двумя способами: либо положительным дипломатическим решением, либо крайне негативной ситуацией для Ирана. Именно поэтому переговоры по этому вопросу пройдут позже на этой неделе», – пояснила она.
Пятый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Исламской Республики состоится 23 мая в Риме. Об этом в среду сообщили в Telegram-канале иранского МИДа со ссылкой на главу ведомства Эсмаила Багаи.
По его словам, с предложением о проведении переговоров выступил Оман. Багаи добавил, что Тегеран «полон решимости отстаивать права и интересы иранского народа в мирном использовании ядерной энергии».
Переговоры Ирана и США по ядерной проблеме и отмене американских санкций проводятся с апреля. Вашингтон опасается, что Тегеран в рамках собственной программы может разработать ядерное оружие. При этом Иран заявляет о мирном использовании программы.