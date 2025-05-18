МИД Ирана исключил планы по производству ядерного оружия

Американо-иранские встречи по ядерной проблеме Ирана и отмене американских санкций проходят с апреля. Президент США Дональд Трамп говорил, что потенциальное новое соглашение с республикой будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». 24 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.