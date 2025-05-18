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МИД Ирана исключил планы по производству ядерного оружия

Ведомости

Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, республика привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в ходе форума «Тегеранский диалог». Его слова приводит агентство IRNA.

Тегеран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и не делает этого исходя из своих «религиозных и моральных принципов», подчеркнул министр. По его словам, Иран всегда старался развеять «законную обеспокоенность» международного сообщества относительно ядерной программы страны. Аракчи добавил, что республика ожидает отмены санкций США в рамках соглашения с США.

Американо-иранские встречи по ядерной проблеме Ирана и отмене американских санкций проходят с апреля. Президент США Дональд Трамп говорил, что потенциальное новое соглашение с республикой будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». 24 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.

Аракчи 11 мая заявил, что Иран может сократить уровень обогащения урана, но полный отказ от ядерной программы не подлежит обсуждению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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