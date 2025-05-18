МИД Ирана исключил планы по производству ядерного оружия
Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, республика привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в ходе форума «Тегеранский диалог». Его слова приводит агентство IRNA.
Тегеран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и не делает этого исходя из своих «религиозных и моральных принципов», подчеркнул министр. По его словам, Иран всегда старался развеять «законную обеспокоенность» международного сообщества относительно ядерной программы страны. Аракчи добавил, что республика ожидает отмены санкций США в рамках соглашения с США.
Американо-иранские встречи по ядерной проблеме Ирана и отмене американских санкций проходят с апреля. Президент США Дональд Трамп говорил, что потенциальное новое соглашение с республикой будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». 24 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.
Аракчи 11 мая заявил, что Иран может сократить уровень обогащения урана, но полный отказ от ядерной программы не подлежит обсуждению.