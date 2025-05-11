Аракчи: Иран может пойти на ограничение уровня обогащения урана
Иран может сократить уровень обогащения урана, но полный отказ от ядерной программы не подлежит обсуждению. Об этом объявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам консультаций с США в Маскате.
«Возможны некоторые ограничения уровня или объемов [обогащения урана] для укрепления доверия», – сказал он (цитата по ТАСС).
Аракчи повторил, что в целом «тема обогащения урана не подлежит обсуждению, оно будет продолжаться». Днем 11 мая министр сообщил, что ядерная программа Ирана не подлежит ни обсуждениям, ни компромиссам, поскольку «носит мирный характер».
Глава МИД Ирана положительно оценил прошедший четвертый раунд переговоров. По его словам, он был «более серьезным и откровенным, чем предыдущие три».
Американо-иранские встречи по ядерной проблеме Ирана и отмене американских санкций проходят с апреля. Вашингтон опасается, что Тегеран в рамках своей программы может разработать ядерное оружие. Иранская сторона, в свою очередь, заявляет о мирном использовании программы.
24 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.
Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, использование импортного топлива не устроит Иран, поскольку страна давно создала свой полный ядерный цикл для производства необходимых материалов.