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Аракчи: Иран может пойти на ограничение уровня обогащения урана

Ведомости

Иран может сократить уровень обогащения урана, но полный отказ от ядерной программы не подлежит обсуждению. Об этом объявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам консультаций с США в Маскате.

«Возможны некоторые ограничения уровня или объемов [обогащения урана] для укрепления доверия», – сказал он (цитата по ТАСС).

Аракчи повторил, что в целом «тема обогащения урана не подлежит обсуждению, оно будет продолжаться». Днем 11 мая министр сообщил, что ядерная программа Ирана не подлежит ни обсуждениям, ни компромиссам, поскольку «носит мирный характер».

Глава МИД Ирана положительно оценил прошедший четвертый раунд переговоров. По его словам, он был «более серьезным и откровенным, чем предыдущие три».

Американо-иранские встречи по ядерной проблеме Ирана и отмене американских санкций проходят с апреля. Вашингтон опасается, что Тегеран в рамках своей программы может разработать ядерное оружие. Иранская сторона, в свою очередь, заявляет о мирном использовании программы.

24 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.

Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, использование импортного топлива не устроит Иран, поскольку страна давно создала свой полный ядерный цикл для производства необходимых материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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