Замглавы офиса Зеленского призвала учить детей думать о России как о враге

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе военных действий российские силы взяли под контроль Луганскую народную республику, большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.