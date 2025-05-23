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Замглавы офиса Зеленского призвала учить детей думать о России как о враге

Ведомости

Вне зависимости от достижения перемирия или мирного соглашения Россия «остается врагом» Украины, и украинские дети должны быть научены этому. С таким заявлением выступила заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Ирина Верещук.

«Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы», – подчеркнула Верещук в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе военных действий российские силы взяли под контроль Луганскую народную республику, большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.

16 мая 2025 г. в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи Путина и Зеленского.

19 мая Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. После этого Трамп заявил, что беседа прошла «очень хорошо» и стороны скоро продолжат переговоры. Он также упомянул Ватикан как возможную площадку для нового раунда встречи российской и украинской делегаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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