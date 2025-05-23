Замглавы офиса Зеленского призвала учить детей думать о России как о враге
Вне зависимости от достижения перемирия или мирного соглашения Россия «остается врагом» Украины, и украинские дети должны быть научены этому. С таким заявлением выступила заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Ирина Верещук.
«Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы», – подчеркнула Верещук в своем Telegram-канале.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе военных действий российские силы взяли под контроль Луганскую народную республику, большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.
16 мая 2025 г. в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи Путина и Зеленского.
19 мая Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. После этого Трамп заявил, что беседа прошла «очень хорошо» и стороны скоро продолжат переговоры. Он также упомянул Ватикан как возможную площадку для нового раунда встречи российской и украинской делегаций.