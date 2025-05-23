Госдеп назвал обмен пленными между Россией и Украиной позитивным шагом

«Любой гуманитарный прогресс важен. Но, как сказал госсекретарь [Марко] Рубио и как подчеркнул президент, мы будем судить о России по ее действиям, а не по словам. И то, чего мы добиваемся, – это полного прекращения огня. Пока этого не произойдет, обсуждать или решать другие вопросы невозможно», – отметила Брюс в интервью телеканалу Fox News.