Госдеп назвал обмен пленными между Россией и Украиной позитивным шагом

Госдеп назвал обмен пленными между Россией и Украиной позитивным шагомПри этом в Вашингтоне добавили, что в рамках урегулирования предстоит еще много работы
Обмен пленными между Россией и Украиной – важный гуманитарный шаг, но работы еще очень много, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
Отвечая на вопрос, считает ли Вашингтон прогрессом крупный обмен пленными между Россией и Украиной, Брюс сказала: «Это было достигнуто в рамках переговоров в Турции».
«Любой гуманитарный прогресс важен. Но, как сказал госсекретарь [Марко] Рубио и как подчеркнул президент, мы будем судить о России по ее действиям, а не по словам. И то, чего мы добиваемся, – это полного прекращения огня. Пока этого не произойдет, обсуждать или решать другие вопросы невозможно», – отметила Брюс в интервью телеканалу Fox News.
Брюс подчеркнула, что обе стороны должны выработать конкретные планы по прекращению огня.
«Мы ожидали обмена пленными – это, безусловно, положительное событие, но предстоит сделать еще очень многое. Мы должны увидеть, выполнит ли Россия то, чего мы от нее требуем», – подытожила она.
24 мая Минобороны России сообщило, что 270 военных и 120 гражданских вернулись на Родину в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута с Украиной в Стамбуле. Киеву также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, сообщило ведомство.
По данным Минобороны, вернувшиеся из плена военнослужащие и мирные жители находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Далее они будут доставлены в Россию для реабилитации и лечения.
23 мая президент США Дональд Трамп заявил о крупном обмене военнопленными между Россией и Украиной, однако тогда ни одна из стран еще не подтвердила эти сведения. В своей соцсети лидер государства поздравил стороны конфликта с успешными переговорами.
22 мая Россия получила от Украины список по обмену военнопленными по формуле «1000 на 1000» в ответ на российский документ. Информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.
Первые с 2022 г. прямые переговоры стран состоялись 16 мая в Стамбуле. Тогда было принято решение об обмене пленными. Также обсуждался вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.