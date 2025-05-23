Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Госдеп назвал обмен пленными между Россией и Украиной позитивным шагом

При этом в Вашингтоне добавили, что в рамках урегулирования предстоит еще много работы
Ведомости

Обмен пленными между Россией и Украиной – важный гуманитарный шаг, но работы еще очень много, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.

Отвечая на вопрос, считает ли Вашингтон прогрессом крупный обмен пленными между Россией и Украиной, Брюс сказала: «Это было достигнуто в рамках переговоров в Турции».

«Любой гуманитарный прогресс важен. Но, как сказал госсекретарь [Марко] Рубио и как подчеркнул президент, мы будем судить о России по ее действиям, а не по словам. И то, чего мы добиваемся, – это полного прекращения огня. Пока этого не произойдет, обсуждать или решать другие вопросы невозможно», – отметила Брюс в интервью телеканалу Fox News.

Брюс подчеркнула, что обе стороны должны выработать конкретные планы по прекращению огня.

«Мы ожидали обмена пленными – это, безусловно, положительное событие, но предстоит сделать еще очень многое. Мы должны увидеть, выполнит ли Россия то, чего мы от нее требуем», – подытожила она.

24 мая Минобороны России сообщило, что 270 военных и 120 гражданских вернулись на Родину в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута с Украиной в Стамбуле. Киеву также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, сообщило ведомство.

По данным Минобороны, вернувшиеся из плена военнослужащие и мирные жители находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Далее они будут доставлены в Россию для реабилитации и лечения.

23 мая президент США Дональд Трамп заявил о крупном обмене военнопленными между Россией и Украиной, однако тогда ни одна из стран еще не подтвердила эти сведения. В своей соцсети лидер государства поздравил стороны конфликта с успешными переговорами.

22 мая Россия получила от Украины список по обмену военнопленными по формуле «1000 на 1000» в ответ на российский документ. Информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Первые с 2022 г. прямые переговоры стран состоялись 16 мая в Стамбуле. Тогда было принято решение об обмене пленными. Также обсуждался вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных