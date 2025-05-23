Минобороны сообщило о начале масштабного обмена пленными с Украиной

Минобороны сообщило о начале масштабного обмена пленными с УкраинойСтороны обменялись военнослужащими и гражданскими
Минобороны России сообщило, что 270 военных и 120 гражданских вернулись на родину в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута с Украиной в Стамбуле. Киеву также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, сообщило ведомство.
По данным Минобороны, вернувшиеся из плена военнослужащие и мирные жители находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Далее они будут доставлены в Россию для реабилитации и лечения.
23 мая президент США Дональд Трамп заявил о крупном обмене военнопленными между Россией и Украиной, однако тогда ни одна из стран еще не подтвердила эти сведения. В своей соцсети лидер государства поздравил стороны конфликта с успешными переговорами.
22 мая Россия получила от Украины список по обмену военнопленными по формуле «1000 на 1000» в ответ на российский документ. Информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.
Первые с 2022 г. прямые переговоры стран состоялись 16 мая в Стамбуле. Тогда было принято решение об обмене пленными. Также обсуждался вопрос возможной встречи Путина и Зеленского.