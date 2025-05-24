Медведев упрекнул Европу в молчании после украинских ударов БПЛА по России
В европейских столицах стоит «могильная тишина» после украинских атак по России в последние дни, так было и в преддверии Дня Победы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«После 500 беспилотников, выпущенных по гражданским объектам в России в последние дни для запугивания наших людей, – та же тишина. Завонявшиеся боровы, которые развели на теле тифозной Европы полчище бандеровских гнид, лениво почесываются», – написал политик в своем Telegram-канале.
При этом власти Франции, Германии и Великобритании, как считает Медведев, после своего молчания «поднимут дикий визг» о непропорциональном использовании силы, призовут срочно заключить 30-дневное перемирие и ввести новые санкции против России.
МИД России сообщал, что за период с 20 мая по 08:00 23 мая на территорию России было совершено 788 атак беспилотников и ракет западного производства, причем большинство ударов пришлось на районы вне зоны спецоперации. В ведомстве считают, что очередные атаки ВСУ были предприняты в попытке сорвать прямые российско-украинские переговоры. 24 мая налеты по регионам РФ продолжились, сообщалось о нескольких пострадавших.