Медведев упрекнул Европу в молчании после украинских ударов БПЛА по России

МИД России сообщал, что за период с 20 мая по 08:00 23 мая на территорию России было совершено 788 атак беспилотников и ракет западного производства, причем большинство ударов пришлось на районы вне зоны спецоперации. В ведомстве считают, что очередные атаки ВСУ были предприняты в попытке сорвать прямые российско-украинские переговоры. 24 мая налеты по регионам РФ продолжились, сообщалось о нескольких пострадавших.