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Медведев упрекнул Европу в молчании после украинских ударов БПЛА по России

Ведомости

В европейских столицах стоит «могильная тишина» после украинских атак по России в последние дни, так было и в преддверии Дня Победы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«После 500 беспилотников, выпущенных по гражданским объектам в России в последние дни для запугивания наших людей, – та же тишина. Завонявшиеся боровы, которые развели на теле тифозной Европы полчище бандеровских гнид, лениво почесываются», – написал политик в своем Telegram-канале.

При этом власти Франции, Германии и Великобритании, как считает Медведев, после своего молчания «поднимут дикий визг» о непропорциональном использовании силы, призовут срочно заключить 30-дневное перемирие и ввести новые санкции против России.

МИД России сообщал, что за период с 20 мая по 08:00 23 мая на территорию России было совершено 788 атак беспилотников и ракет западного производства, причем большинство ударов пришлось на районы вне зоны спецоперации. В ведомстве считают, что очередные атаки ВСУ были предприняты в попытке сорвать прямые российско-украинские переговоры. 24 мая налеты по регионам РФ продолжились, сообщалось о нескольких пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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