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Белоруссия может подписать программу о военном сотрудничестве с РФ в 2025 году

Ведомости

Белоруссия планирует подписать с Россией программу о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) до 2030 г., заявил «РИА Новости» на выставке вооружений Milex в Минске глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.

По словам Пантуса, сейчас идет заключительный этап подготовки программы, ее подписание пройдет «в ближайшее время». Будет также подписан сформированный до 2030 г. план действий.

16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к совместным военным учениям с Россией. Он отметил, что они носят оборонительный характер, а «нападать ни на кого» страна не собирается. Вопрос обсуждался на уровне президентов двух государств, Минск готов прибыть на полигоны России и принять российских военнослужащих в республике, сказал Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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