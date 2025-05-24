Белоруссия может подписать программу о военном сотрудничестве с РФ в 2025 году
Белоруссия планирует подписать с Россией программу о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) до 2030 г., заявил «РИА Новости» на выставке вооружений Milex в Минске глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.
По словам Пантуса, сейчас идет заключительный этап подготовки программы, ее подписание пройдет «в ближайшее время». Будет также подписан сформированный до 2030 г. план действий.
16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к совместным военным учениям с Россией. Он отметил, что они носят оборонительный характер, а «нападать ни на кого» страна не собирается. Вопрос обсуждался на уровне президентов двух государств, Минск готов прибыть на полигоны России и принять российских военнослужащих в республике, сказал Лукашенко.