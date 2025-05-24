Белоруссия может подписать программу о военном сотрудничестве с РФ в 2025 году

16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к совместным военным учениям с Россией. Он отметил, что они носят оборонительный характер, а «нападать ни на кого» страна не собирается. Вопрос обсуждался на уровне президентов двух государств, Минск готов прибыть на полигоны России и принять российских военнослужащих в республике, сказал Лукашенко.