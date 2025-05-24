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Глава Дагестана ответил на заочной приговор украинского суда

Ведомости

Украина высоко оценила роль главы Дагестана Сергея Меликова в успехах российской армии в ходе спецоперации. Таким образом сам чиновник прокомментировал заочный приговор, вынесенный ему украинским судом.

Шевченковский районный суд Черновцов заочно признал Меликова виновным в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы республики. В СБУ пояснили, что глава Дагестана поручил создать специальный фонд, через который осуществлялись поставки техники, дронов и другого оборудования в российские войска. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

«Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот все, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда», – написал он в своем Telegram-канале.

В апреле правительство Дагестана анонсировало строительство реабилитационного центра для участников спецоперации. Сообщалось, что финансирование проекта в Каспийске возьмет на себя сенатор от региона Сулейман Керимов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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