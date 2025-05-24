Глава Дагестана ответил на заочной приговор украинского суда
Украина высоко оценила роль главы Дагестана Сергея Меликова в успехах российской армии в ходе спецоперации. Таким образом сам чиновник прокомментировал заочный приговор, вынесенный ему украинским судом.
Шевченковский районный суд Черновцов заочно признал Меликова виновным в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы республики. В СБУ пояснили, что глава Дагестана поручил создать специальный фонд, через который осуществлялись поставки техники, дронов и другого оборудования в российские войска. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.
«Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот все, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда», – написал он в своем Telegram-канале.
В апреле правительство Дагестана анонсировало строительство реабилитационного центра для участников спецоперации. Сообщалось, что финансирование проекта в Каспийске возьмет на себя сенатор от региона Сулейман Керимов.