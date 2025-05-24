Глава Дагестана ответил на заочной приговор украинского суда

Шевченковский районный суд Черновцов заочно признал Меликова виновным в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы республики. В СБУ пояснили, что глава Дагестана поручил создать специальный фонд, через который осуществлялись поставки техники, дронов и другого оборудования в российские войска. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.