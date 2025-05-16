С Украины возвращены еще 303 российских военнопленныхСтороны провели обмен по формуле «1000 на 1000 человек»
С подконтрольной Киеву территории по обмену возвращены еще 303 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 303 пленных украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в министерстве.
Российская и украинская делегации условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в ходе прямых переговоров в Турции 16 мая. В рамках первого этапа обмена, который состоялся 23 мая, в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц, такое же число пленных было передано Украине. На следующий день прошла вторая часть обмена, оба государства смогли вернуть по 307 человек. Третий этап обмен стал завершающим, Россия и Украина вернули по 1000 человек.
Третья часть обмена завершена, подтвердил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что в республику из плена вернули военнослужащих ВСУ, национальной гвардии, государственной пограничной службы и государственной специальной службы транспорта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия по завершении обмена пленными будет готова передать проект документа с изложением условий достижения договоренности об урегулировании конфликта. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил 24 мая, что Москва передаст Киеву свои наработки по меморандуму «в ближайшие дни».