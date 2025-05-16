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С Украины возвращены еще 303 российских военнопленных

Стороны провели обмен по формуле «1000 на 1000 человек»
Ведомости

С подконтрольной Киеву территории по обмену возвращены еще 303 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 303 пленных украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в министерстве.

Российская и украинская делегации условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в ходе прямых переговоров в Турции 16 мая. В рамках первого этапа обмена, который состоялся 23 мая, в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц, такое же число пленных было передано Украине. На следующий день прошла вторая часть обмена, оба государства смогли вернуть по 307 человек. Третий этап обмен стал завершающим, Россия и Украина вернули по 1000 человек.

Третья часть обмена завершена, подтвердил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что в республику из плена вернули военнослужащих ВСУ, национальной гвардии, государственной пограничной службы и государственной специальной службы транспорта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия по завершении обмена пленными будет готова передать проект документа с изложением условий достижения договоренности об урегулировании конфликта. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил 24 мая, что Москва передаст Киеву свои наработки по меморандуму «в ближайшие дни».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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