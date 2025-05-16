Российская и украинская делегации условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в ходе прямых переговоров в Турции 16 мая. В рамках первого этапа обмена, который состоялся 23 мая, в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц, такое же число пленных было передано Украине. На следующий день прошла вторая часть обмена, оба государства смогли вернуть по 307 человек. Третий этап обмен стал завершающим, Россия и Украина вернули по 1000 человек.