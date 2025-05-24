Косачев: Москва передаст Киеву наработки по меморандуму в ближайшие дни
Российская сторона передаст Украине свои наработки по меморандуму, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Киевом, это произойдет в ближайшие дни, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Работа над документом ведется и находится в завершающей стадии, сообщил он. «Я ожидаю того, что российские наработки по меморандуму будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни», – сказал Косачев телеканалу «Звезда».
При этом сенатор подчеркнул, что условия перемирия в меморандуме сейчас вряд ли будут обсуждаться публично.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями Украины и США. Затем прошел третий с начала года телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После диалога Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной.
23 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия будет готова передать проект документа с изложением условий достижения договоренности об урегулировании конфликта по завершении обмена пленными. Второй раунд обмена состоялся сегодня, 24 мая.