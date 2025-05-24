Косачев: Москва передаст Киеву наработки по меморандуму в ближайшие дни

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями Украины и США. Затем прошел третий с начала года телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После диалога Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной.