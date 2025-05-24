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Косачев: Москва передаст Киеву наработки по меморандуму в ближайшие дни

Ведомости

Российская сторона передаст Украине свои наработки по меморандуму, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Киевом, это произойдет в ближайшие дни, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Работа над документом ведется и находится в завершающей стадии, сообщил он. «Я ожидаю того, что российские наработки по меморандуму будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни», – сказал Косачев телеканалу «Звезда».

При этом сенатор подчеркнул, что условия перемирия в меморандуме сейчас вряд ли будут обсуждаться публично.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями Украины и США. Затем прошел третий с начала года телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После диалога Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной.

23 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия будет готова передать проект документа с изложением условий достижения договоренности об урегулировании конфликта по завершении обмена пленными. Второй раунд обмена состоялся сегодня, 24 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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