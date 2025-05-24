С Украины возвращены еще 307 российских военнопленных

С Украины возвращены еще 307 российских военнопленныхКиеву по обмену переданы 307 пленных ВСУ
С подконтрольной Киеву территории по обмену возвращены еще 307 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Взамен Украине переданы 307 пленных ВСУ.
Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, добавили в оборонном ведомстве. Позже их перевезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Обмен пленными произошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями в формате «1000 на 1000», достигнутыми 16 мая в Стамбуле.
23 мая Минобороны объявило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена. В свою очередь Киеву передали 270 пленных и 120 гражданских. Как заявили в оборонном ведомстве, планируется, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.