Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения атаки ВСУ на Курскую область
Во время посещения президентом РФ Курской области его вертолет находился в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала «Россия-24».
Путин 20 мая лично посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона от вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Дашкина, вертолет главы государства был «фактически в эпицентре отражения массированной атаки» БПЛА противника, ее интенсивность во время пролета борта значительно возросла.
«Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – сказал Дашкин.
Атака была отражена, все воздушные цели удалось уничтожить, добавил командир дивизии ПВО.
В ходе визита в приграничный регион Путин в гуманитарном штабе пообщался с волонтерами, которые после вторжения ВСУ помогали местным жителям. Кроме того, глава государства отдельно встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. Также в рамках рабочей поездки российский лидер осмотрел строящуюся АЭС-2 в Курчатове и провел совещание с главами муниципалитетов. В Кремле затем сообщили, что в планах президента России есть посещение Донецкой и Луганской республик.