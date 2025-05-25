Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения атаки ВСУ на Курскую область

В ходе визита в приграничный регион Путин в гуманитарном штабе пообщался с волонтерами, которые после вторжения ВСУ помогали местным жителям. Кроме того, глава государства отдельно встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. Также в рамках рабочей поездки российский лидер осмотрел строящуюся АЭС-2 в Курчатове и провел совещание с главами муниципалитетов. В Кремле затем сообщили, что в планах президента России есть посещение Донецкой и Луганской республик.