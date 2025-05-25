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Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения атаки ВСУ на Курскую область

Ведомости

Во время посещения президентом РФ Курской области его вертолет находился в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала «Россия-24».

Путин 20 мая лично посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона от вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Дашкина, вертолет главы государства был «фактически в эпицентре отражения массированной атаки» БПЛА противника, ее интенсивность во время пролета борта значительно возросла. 

«Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – сказал Дашкин.

Атака была отражена, все воздушные цели удалось уничтожить, добавил командир дивизии ПВО. 

В ходе визита в приграничный регион Путин в гуманитарном штабе пообщался с волонтерами, которые после вторжения ВСУ помогали местным жителям. Кроме того, глава государства отдельно встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. Также в рамках рабочей поездки российский лидер осмотрел строящуюся АЭС-2 в Курчатове и провел совещание с главами муниципалитетов. В Кремле затем сообщили, что в планах президента России есть посещение Донецкой и Луганской республик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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