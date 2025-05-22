Кремль: Путин может посетить ДНР и ЛНР
В планах президента России Владимира Путина есть посещение Донецкой и Луганской республик, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, планы «со временем будут осуществлены». Он отметил, что президент активно посещает российские регионы и эти республики «не являются исключениями».
20 мая Путин посетил Курскую область. Во время визита он встретился с врио губернатора Александром Хинштейном, который предложил продлить выплаты в 65 000 руб. жителям курского приграничья, пока у них не появится возможность вернуться в свои дома. Президент согласился с такой необходимостью.
Глава государства также встретился с муниципальными деятелями Курской области. Он поручил наградить тех из них, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в регионе. Президент отметил, что они успешно выполнили свой долг во время «боевой обстановки».
Кроме того, в ходе визита президент Путин провел беседу с волонтерами и побывал на строящейся Курской АЭС в Курчатове. Он поблагодарил добровольцев и расспросил о том, какая им нужна поддержка. Во время встречи Путин также рассказал, что украинские военнослужащие все еще пытаются двигаться в сторону российской границы.