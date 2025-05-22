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Кремль: Путин может посетить ДНР и ЛНР

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В планах президента России Владимира Путина есть посещение Донецкой и Луганской республик, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, планы «со временем будут осуществлены». Он отметил, что президент активно посещает российские регионы и эти республики «не являются исключениями».

20 мая Путин посетил Курскую область. Во время визита он встретился с врио губернатора Александром Хинштейном, который предложил продлить выплаты в 65 000 руб. жителям курского приграничья, пока у них не появится возможность вернуться в свои дома. Президент согласился с такой необходимостью.

Глава государства также встретился с муниципальными деятелями Курской области. Он поручил наградить тех из них, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в регионе. Президент отметил, что они успешно выполнили свой долг во время «боевой обстановки».

Кроме того, в ходе визита президент Путин провел беседу с волонтерами и побывал на строящейся Курской АЭС в Курчатове. Он поблагодарил добровольцев и расспросил о том, какая им нужна поддержка. Во время встречи Путин также рассказал, что украинские военнослужащие все еще пытаются двигаться в сторону российской границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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