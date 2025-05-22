Кремль: Путин может посетить ДНР и ЛНР

Кроме того, в ходе визита президент Путин провел беседу с волонтерами и побывал на строящейся Курской АЭС в Курчатове. Он поблагодарил добровольцев и расспросил о том, какая им нужна поддержка. Во время встречи Путин также рассказал, что украинские военнослужащие все еще пытаются двигаться в сторону российской границы.