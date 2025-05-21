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Путин поручил наградить муниципальных деятелей Курской области

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В Курчатове президент РФ Владимир Путин поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей Курской области, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации в регионе, сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что они продолжали работу во время «боевой обстановки».

«Не разбежались, не побежали, были рядом с людьми, работали, выполняли свой долг», – подчеркнул Путин.

20 мая Путин также встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе диалога глава государства поручил продолжать выплаты в 65 000 руб. жителям приграничных территорий, пока у них не появится возможность вернуться в свои дома.

На этой встрече врио губернатора затронул тему компенсации, которая требуется жителям, чьи дома пострадали не напрямую от обстрелов, а в процессе отселения. Путин согласился с необходимостью предоставить такую же поддержку, как и владельцам поврежденных жилищ, – 9000 руб. за 1 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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