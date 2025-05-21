Путин поручил наградить муниципальных деятелей Курской области
В Курчатове президент РФ Владимир Путин поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей Курской области, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации в регионе, сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.
Глава государства отметил, что они продолжали работу во время «боевой обстановки».
«Не разбежались, не побежали, были рядом с людьми, работали, выполняли свой долг», – подчеркнул Путин.
20 мая Путин также встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе диалога глава государства поручил продолжать выплаты в 65 000 руб. жителям приграничных территорий, пока у них не появится возможность вернуться в свои дома.
На этой встрече врио губернатора затронул тему компенсации, которая требуется жителям, чьи дома пострадали не напрямую от обстрелов, а в процессе отселения. Путин согласился с необходимостью предоставить такую же поддержку, как и владельцам поврежденных жилищ, – 9000 руб. за 1 кв. м.