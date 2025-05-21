Путин поручил наградить муниципальных деятелей Курской области

На этой встрече врио губернатора затронул тему компенсации, которая требуется жителям, чьи дома пострадали не напрямую от обстрелов, а в процессе отселения. Путин согласился с необходимостью предоставить такую же поддержку, как и владельцам поврежденных жилищ, – 9000 руб. за 1 кв. м.