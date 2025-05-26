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Над Тульской и Калужской областями сбили семь беспилотников ВСУ за полчаса

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в Тульской и Калужской областях. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Пять БПЛА были сбиты над территорией Тульской области, еще два дрона – над Калужской областью. Их нейтрализовали в период с 7:20 до 7:50 мск.

В ночь на 26 мая российские системы ПВО сбили 96 украинских беспилотников самолетного типа. Над Брянской областью был перехвачен 31 БПЛА. Над Белгородской областью ликвидировано 16 дронов, над Курской – 11, над Тульской – девять. В Орловской области отразили атаку восьми беспилотников, в Московском регионе – шести. В Калужской области уничтожили пять БПЛА, в Ивановской – четыре, по два было сбито над Рязанской и Владимирской областями. Над Ярославской областью и Татарстаном перехвачено по одному беспилотнику.

Росавиация временно ограничивала работу нескольких аэропортов, включая московские «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Это произошло на фоне данных о попытке атаки украинских беспилотников на Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку трех дронов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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