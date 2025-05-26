Над Тульской и Калужской областями сбили семь беспилотников ВСУ за полчаса
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в Тульской и Калужской областях. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Пять БПЛА были сбиты над территорией Тульской области, еще два дрона – над Калужской областью. Их нейтрализовали в период с 7:20 до 7:50 мск.
В ночь на 26 мая российские системы ПВО сбили 96 украинских беспилотников самолетного типа. Над Брянской областью был перехвачен 31 БПЛА. Над Белгородской областью ликвидировано 16 дронов, над Курской – 11, над Тульской – девять. В Орловской области отразили атаку восьми беспилотников, в Московском регионе – шести. В Калужской области уничтожили пять БПЛА, в Ивановской – четыре, по два было сбито над Рязанской и Владимирской областями. Над Ярославской областью и Татарстаном перехвачено по одному беспилотнику.
Росавиация временно ограничивала работу нескольких аэропортов, включая московские «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Это произошло на фоне данных о попытке атаки украинских беспилотников на Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку трех дронов.