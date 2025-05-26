Над Тульской и Калужской областями сбили семь беспилотников ВСУ за полчаса

В ночь на 26 мая российские системы ПВО сбили 96 украинских беспилотников самолетного типа. Над Брянской областью был перехвачен 31 БПЛА. Над Белгородской областью ликвидировано 16 дронов, над Курской – 11, над Тульской – девять. В Орловской области отразили атаку восьми беспилотников, в Московском регионе – шести. В Калужской области уничтожили пять БПЛА, в Ивановской – четыре, по два было сбито над Рязанской и Владимирской областями. Над Ярославской областью и Татарстаном перехвачено по одному беспилотнику.