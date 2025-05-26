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Российские системы ПВО нейтрализовали 96 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

В ночь на 26 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью – 31 единица. Над Белгородской областью сбито 16 БПЛА, над Курской – 11, над Тульской – девять. В Орловской области отразили атаку восьми беспилотников, в Московском регионе – шести.

В Калужской области было уничтожено пять дронов, в Ивановской – четыре, по два БПЛА сбито над Рязанской и Владимирской областями. Над Ярославской областью и Республикой Татарстан перехвачено по одному беспилотнику.

Всего с 10:00 25 мая до 08:00 26 мая российские ПВО нейтрализовали 148 украинских беспилотников.

Ночью 26 мая Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также воздушных гаваней Череповца, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево»), Калуги («Грабцево»). Утром мера была вновь установлена в аэропортах Калуги, «Домодедово» и «Жуковском».

В последние дни Киев нарастил попытки атак на российскую территорию при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В свою очередь в ночь на 25 мая российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, сообщало Минобороны России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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