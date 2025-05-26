Российские системы ПВО нейтрализовали 96 украинских беспилотников за ночь

В последние дни Киев нарастил попытки атак на российскую территорию при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В свою очередь в ночь на 25 мая российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, сообщало Минобороны России.