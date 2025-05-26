Российские системы ПВО нейтрализовали 96 украинских беспилотников за ночь
В ночь на 26 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью – 31 единица. Над Белгородской областью сбито 16 БПЛА, над Курской – 11, над Тульской – девять. В Орловской области отразили атаку восьми беспилотников, в Московском регионе – шести.
В Калужской области было уничтожено пять дронов, в Ивановской – четыре, по два БПЛА сбито над Рязанской и Владимирской областями. Над Ярославской областью и Республикой Татарстан перехвачено по одному беспилотнику.
Всего с 10:00 25 мая до 08:00 26 мая российские ПВО нейтрализовали 148 украинских беспилотников.
Ночью 26 мая Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также воздушных гаваней Череповца, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево»), Калуги («Грабцево»). Утром мера была вновь установлена в аэропортах Калуги, «Домодедово» и «Жуковском».
В последние дни Киев нарастил попытки атак на российскую территорию при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В свою очередь в ночь на 25 мая российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, сообщало Минобороны России.