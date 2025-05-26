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Economist: при Трампе Украина перестала быть приоритетом США

Ведомости

Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов Вашингтона и превратилась в одного из многочисленных потенциальных заказчиков, которые соревнуются за ограниченную продукцию. Об этом пишет Economist.

Противостоять России будет трудно даже самой дружелюбной к Украине администрации, которой администрация Трампа не является, говорится в материале. Журнал допустил, что Украине, возможно, придется разработать стратегию выживания.

22 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что всю военную помощь, которая была передана Украине от Вашингтона, проанализируют на предмет возможных растрат. По его словам, американская администрация «обязательно займется» такими случаями. Рубио также подтвердил, что в рамках соглашения по полезным ископаемым США не предоставляли Украине гарантий военного характера.

1 мая Киев и Вашингтон подписали сделку о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. The New York Times писала, что это соглашение не содержит четких гарантий будущей помощи Украине в сфере безопасности. Как отметило издание, сделка теряет значимость, если боевые действия между Россией и Украиной продолжатся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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