Economist: при Трампе Украина перестала быть приоритетом США

22 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что всю военную помощь, которая была передана Украине от Вашингтона, проанализируют на предмет возможных растрат. По его словам, американская администрация «обязательно займется» такими случаями. Рубио также подтвердил, что в рамках соглашения по полезным ископаемым США не предоставляли Украине гарантий военного характера.