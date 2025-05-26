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Monde: у Украины закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T

Ведомости

У Украины закончились ракеты для франко-итальянских зенитных батарей SAMP-T, и она не получила за полтора года боеприпасы для французской зенитной системы ближнего действия Crotale, пишет издание Le Mondе со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня у нас нет ничего, чтобы защитить юг Украины от баллистических ракет», – сказал украинский командир зенитной ракетной батареи.

В статье уточняется, что вооруженным силам Украины необходимо гораздо больше систем дальнего действия, таких как американский зенитный ракетный комплекс Patriot или немецкие системы Iris-T и SAMP-T.

В августе 2024 г. Bloomberg сообщал, что ряд союзников Украины не выполняют обещаний по ускорению поставок систем ПВО и другой военной техники. США, Германия и Румыния обещали поставить Украине по системе Patriot, пишет Bloomberg. Четвертое такое вооружение будет оснащено компонентами из нескольких стран. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T. Остальные союзники пообещали передать Украине другие системы и боеприпасы.

В апреле французское издание Metа Defence писало, что сами европейские армии совместно располагают менее чем 50 зенитными батареями большой дальности Patriot, SAMP-T и С-300. При этом только половина может противостоять ракетам малой дальности, таким как «Искандер-М».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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