Monde: у Украины закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T
У Украины закончились ракеты для франко-итальянских зенитных батарей SAMP-T, и она не получила за полтора года боеприпасы для французской зенитной системы ближнего действия Crotale, пишет издание Le Mondе со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Сегодня у нас нет ничего, чтобы защитить юг Украины от баллистических ракет», – сказал украинский командир зенитной ракетной батареи.
В статье уточняется, что вооруженным силам Украины необходимо гораздо больше систем дальнего действия, таких как американский зенитный ракетный комплекс Patriot или немецкие системы Iris-T и SAMP-T.
В августе 2024 г. Bloomberg сообщал, что ряд союзников Украины не выполняют обещаний по ускорению поставок систем ПВО и другой военной техники. США, Германия и Румыния обещали поставить Украине по системе Patriot, пишет Bloomberg. Четвертое такое вооружение будет оснащено компонентами из нескольких стран. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T. Остальные союзники пообещали передать Украине другие системы и боеприпасы.
В апреле французское издание Metа Defence писало, что сами европейские армии совместно располагают менее чем 50 зенитными батареями большой дальности Patriot, SAMP-T и С-300. При этом только половина может противостоять ракетам малой дальности, таким как «Искандер-М».