Monde: у Украины закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T

В августе 2024 г. Bloomberg сообщал, что ряд союзников Украины не выполняют обещаний по ускорению поставок систем ПВО и другой военной техники. США, Германия и Румыния обещали поставить Украине по системе Patriot, пишет Bloomberg. Четвертое такое вооружение будет оснащено компонентами из нескольких стран. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T. Остальные союзники пообещали передать Украине другие системы и боеприпасы.