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Песков: подозрения в причастности России к поджогу дома Стармера беспочвенны

Ведомости

Подозрения Лондона к причастности Москвы к поджогу дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера беспочвенны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию [причастной] ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании. Как правило, все эти подозрения являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными», – ответил он на вопрос журналистов.

24 мая Financial Times (FT) сообщала, что службы безопасности Великобритании расследуют возможную причастность России к трем поджогам собственности Стармера. 8 мая был подожжен его автомобиль, а 12 мая зафиксирован пожар у входа в дом, где он ранее проживал. Затем сообщили об еще одном поджоге у бывшего адреса премьер-министра в Ислингтоне.

Обвинения были предъявлены украинцам Роману Лавриновичу и Петру Починоку и гражданину Румынии Станиславу Карпюку. Подозреваемые находятся под стражей в ожидании суда. Британская полиция также заявляла, что трое фигурантов вступали в сговор с «другими неизвестными». Сейчас власти Великобритании расследуют, могли ли лица из России завербовать подозреваемых. Однако FT со ссылкой на прокурора Сару Пшибыльску пишет, что предполагаемый заговор «не имеет объяснения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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