Песков: подозрения в причастности России к поджогу дома Стармера беспочвенны

Обвинения были предъявлены украинцам Роману Лавриновичу и Петру Починоку и гражданину Румынии Станиславу Карпюку. Подозреваемые находятся под стражей в ожидании суда. Британская полиция также заявляла, что трое фигурантов вступали в сговор с «другими неизвестными». Сейчас власти Великобритании расследуют, могли ли лица из России завербовать подозреваемых. Однако FT со ссылкой на прокурора Сару Пшибыльску пишет, что предполагаемый заговор «не имеет объяснения».