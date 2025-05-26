Песков: подозрения в причастности России к поджогу дома Стармера беспочвенны
Подозрения Лондона к причастности Москвы к поджогу дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера беспочвенны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию [причастной] ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании. Как правило, все эти подозрения являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными», – ответил он на вопрос журналистов.
24 мая Financial Times (FT) сообщала, что службы безопасности Великобритании расследуют возможную причастность России к трем поджогам собственности Стармера. 8 мая был подожжен его автомобиль, а 12 мая зафиксирован пожар у входа в дом, где он ранее проживал. Затем сообщили об еще одном поджоге у бывшего адреса премьер-министра в Ислингтоне.
Обвинения были предъявлены украинцам Роману Лавриновичу и Петру Починоку и гражданину Румынии Станиславу Карпюку. Подозреваемые находятся под стражей в ожидании суда. Британская полиция также заявляла, что трое фигурантов вступали в сговор с «другими неизвестными». Сейчас власти Великобритании расследуют, могли ли лица из России завербовать подозреваемых. Однако FT со ссылкой на прокурора Сару Пшибыльску пишет, что предполагаемый заговор «не имеет объяснения».