The Sun: второй подозреваемый в поджоге дома Стармера тоже оказался украинцем

По информации издания, на одном из сайтов для моделей он указал, что только недавно начал карьеру и стремится стать «лучшим мужчиной-моделью в мире». 19 мая он предстал перед магистратским судом Вестминстера, где подтвердил свое имя, дату рождения и адрес проживания.