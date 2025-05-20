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The Sun: второй подозреваемый в поджоге дома Стармера тоже оказался украинцем

Ведомости

В Лондоне предъявлены обвинения второму фигуранту дела о серии поджогов, в числе которых – бывший дом премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает The Sun. Подозреваемым оказался гражданин Румынии, родившийся на Украине, Станислав Карпюк. Известно, что он работает начинающей моделью.

По информации издания, на одном из сайтов для моделей он указал, что только недавно начал карьеру и стремится стать «лучшим мужчиной-моделью в мире». 19 мая он предстал перед магистратским судом Вестминстера, где подтвердил свое имя, дату рождения и адрес проживания.

Карпюка обвиняют в сговоре с другим фигурантом дела, гражданином Украины Романом Лавриновичем, с целью поджога и намерением причинить имущественный ущерб и поставить под угрозу жизнь людей. Подозреваемому отказано в освобождении под залог – следующее заседание состоится 6 июня в суде Олд-Бейли.

Кроме того, 19 мая был арестован третий мужчина – 34-летний подозреваемый. Он остается под стражей полиции.

15 мая, как писало ВВС, полиция Лондона предъявила обвинения 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу в поджогах, направленных против Стармера. Ему вменяются три эпизода поджога с угрозой для жизни, связанные с возгораниями в автомобилях и жилых домах, имеющих отношение к главе правительства Великобритании.

В частности, 8 мая был подожжен автомобиль, принадлежащий Стармеру, а 12 мая зафиксирован пожар у входа в дом, где он ранее проживал. Еще один поджог произошел у бывшего адреса премьер-министра в Ислингтоне. Пострадавших нет, однако здание получило повреждения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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