BBC: поджигателем дома и машины британского премьера стал украинец

В частности, 8 мая был подожжен автомобиль, принадлежащий Стармеру, а 12 мая зафиксирован пожар у входа в дом, где он ранее проживал. Еще один поджог произошел у бывшего адреса премьер-министра в Ислингтоне. Пострадавших нет, однако здание получило повреждения.