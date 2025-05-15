BBC: поджигателем дома и машины британского премьера стал украинец
Полиция Лондона предъявила обвинения 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу в поджогах, направленных против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает BBC.
Лавриновичу вменяются три эпизода поджога с угрозой для жизни, связанные с возгораниями в автомобилях и жилых домах, имеющих отношение к главе правительства Великобритании.
В частности, 8 мая был подожжен автомобиль, принадлежащий Стармеру, а 12 мая зафиксирован пожар у входа в дом, где он ранее проживал. Еще один поджог произошел у бывшего адреса премьер-министра в Ислингтоне. Пострадавших нет, однако здание получило повреждения.
Учитывая связь с высокопоставленным должностным лицом, расследование дела передано антитеррористическому подразделению полиции. 16 мая обвиняемый должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом.