FT: Британия расследует возможную причастность РФ к поджогам домов Стармера
Службы безопасности Великобритании расследуют возможную причастность России к трем поджогам объектов недвижимости, связанных с премьер-министром страны Киром Стармером, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в британском правительстве.
8 мая был подожжен автомобиль, принадлежащий Стармеру, а 12 мая зафиксирован пожар у входа в дом, где он ранее проживал. Еще один поджог, как стало известно ранее, произошел у бывшего адреса премьер-министра в Ислингтоне. Обвинения в сговоре с целью совершения поджога, напоминает FT, были предъявлены двум украинцам и гражданину Румынии, при этом полиция заявила, что трое фигурантов вступили в сговор с «другими неизвестными». Сейчас власти Великобритании расследуют, могли ли лица из России завербовать подозреваемых. Украинцы Роман Лавринович и Петр Починок, а также Станислав Карпюк из Румынии сейчас находятся под стражей в ожидании суда.
Предполагаемый заговор «не имеет объяснения», пишет газета со ссылкой на прокурора Сару Пшибыльску. Один из правительственных чиновников также заявил, что по-прежнему расследуется множество различных версий произошедшего, а сами поджоги он назвал «крайне безрассудными».
Карпюк предстал перед магистратским судом Вестминстера 19 мая. 15 мая полиция Лондона предъявила обвинения 21-летнему гражданину Украины Лавриновичу. Следующее судебное заседание по делу о серии поджогов состоится 6 июня.