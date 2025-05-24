FT: Британия расследует возможную причастность РФ к поджогам домов Стармера

8 мая был подожжен автомобиль, принадлежащий Стармеру, а 12 мая зафиксирован пожар у входа в дом, где он ранее проживал. Еще один поджог, как стало известно ранее, произошел у бывшего адреса премьер-министра в Ислингтоне. Обвинения в сговоре с целью совершения поджога, напоминает FT, были предъявлены двум украинцам и гражданину Румынии, при этом полиция заявила, что трое фигурантов вступили в сговор с «другими неизвестными». Сейчас власти Великобритании расследуют, могли ли лица из России завербовать подозреваемых. Украинцы Роман Лавринович и Петр Починок, а также Станислав Карпюк из Румынии сейчас находятся под стражей в ожидании суда.