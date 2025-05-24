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FT: Британия расследует возможную причастность РФ к поджогам домов Стармера

Ведомости

Службы безопасности Великобритании расследуют возможную причастность России к трем поджогам объектов недвижимости, связанных с премьер-министром страны Киром Стармером, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в британском правительстве.

8 мая был подожжен автомобиль, принадлежащий Стармеру, а 12 мая зафиксирован пожар у входа в дом, где он ранее проживал. Еще один поджог, как стало известно ранее, произошел у бывшего адреса премьер-министра в Ислингтоне. Обвинения в сговоре с целью совершения поджога, напоминает FT, были предъявлены двум украинцам и гражданину Румынии, при этом полиция заявила, что трое фигурантов вступили в сговор с «другими неизвестными». Сейчас власти Великобритании расследуют, могли ли лица из России завербовать подозреваемых. Украинцы Роман Лавринович и Петр Починок, а также Станислав Карпюк из Румынии сейчас находятся под стражей в ожидании суда.

Предполагаемый заговор «не имеет объяснения», пишет газета со ссылкой на прокурора Сару Пшибыльску. Один из правительственных чиновников также заявил, что по-прежнему расследуется множество различных версий произошедшего, а сами поджоги он назвал «крайне безрассудными». 

Карпюк предстал перед магистратским судом Вестминстера 19 мая. 15 мая полиция Лондона предъявила обвинения 21-летнему гражданину Украины Лавриновичу. Следующее судебное заседание по делу о серии поджогов состоится 6 июня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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