Песков назвал идеальными созданные Турцией условия для переговоров

Первые с 2022 г. прямые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись в Стамбуле 16 мая. Делегацию России возглавил помощник президента Владимир Мединский, Украины – министр обороны Рустем Умеров. В ходе дискуссии стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.