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Песков назвал идеальными созданные Турцией условия для переговоров

Ведомости

Турецкая сторона создала идеальные условия для переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва признательна за это, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, касательно продолжения переговоров и места проведения их следующего этапа пока понимания нет.

«Нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока об этом говорить преждевременно», – сказал Песков.

Первые с 2022 г. прямые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись в Стамбуле 16 мая. Делегацию России возглавил помощник президента Владимир Мединский, Украины – министр обороны Рустем Умеров. В ходе дискуссии стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

25 мая ТАСС со ссылкой на источник писал, что Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров делегаций двух конфликтующих стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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