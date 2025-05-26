Песков назвал идеальными созданные Турцией условия для переговоров
Турецкая сторона создала идеальные условия для переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва признательна за это, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам представителя Кремля, касательно продолжения переговоров и места проведения их следующего этапа пока понимания нет.
«Нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока об этом говорить преждевременно», – сказал Песков.
Первые с 2022 г. прямые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись в Стамбуле 16 мая. Делегацию России возглавил помощник президента Владимир Мединский, Украины – министр обороны Рустем Умеров. В ходе дискуссии стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
25 мая ТАСС со ссылкой на источник писал, что Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров делегаций двух конфликтующих стран.