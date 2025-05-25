Площадкой второго раунда переговоров РФ и Украины может стать Стамбул

23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что решения по следующей площадке для переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Он заметил, что это решение не может приниматься одной стороной. Для него требуется согласие двух стран.