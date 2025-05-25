Площадкой второго раунда переговоров РФ и Украины может стать Стамбул
Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров российской и украинской делегаций на настоящий момент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что Ватикан точно не станет местом встречи сторон из-за нескольких причин, в частности логистических. Он добавил, что о деталях должны скоро объявить.
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. В ходе встречи стороны договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
19 мая состоялся двухчасовой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. После этого американский лидер заявил, что стороны скоро продолжат переговоры. Он также упомянул Ватикан как возможную площадку для нового раунда встречи российской и украинской делегаций.
23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что решения по следующей площадке для переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Он заметил, что это решение не может приниматься одной стороной. Для него требуется согласие двух стран.