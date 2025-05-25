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Площадкой второго раунда переговоров РФ и Украины может стать Стамбул

Ведомости

Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров российской и украинской делегаций на настоящий момент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что Ватикан точно не станет местом встречи сторон из-за нескольких причин, в частности логистических. Он добавил, что о деталях должны скоро объявить.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. В ходе встречи стороны договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

19 мая состоялся двухчасовой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. После этого американский лидер заявил, что стороны скоро продолжат переговоры. Он также упомянул Ватикан как возможную площадку для нового раунда встречи российской и украинской делегаций.

23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что решения по следующей площадке для переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Он заметил, что это решение не может приниматься одной стороной. Для него требуется согласие двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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