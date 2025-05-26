Глава фонда помощи Газе ушел в отставку из-за гибели десятков людей

26 мая в результате израильских авиаударов в секторе Газа погибли 30 человек, включая сотрудника службы спасения и местного журналиста. В пресс-службе правительства анклава сообщили, что израильские войска контролируют 77% территории Газы либо с помощью наземных сил, либо через приказы об эвакуации и бомбардировки, которые не позволяют жителям вернуться в свои дома.