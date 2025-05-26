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Глава фонда помощи Газе ушел в отставку из-за гибели десятков людей

Ведомости

Глава фонда помощи сектору Газа, который поддерживается США, Джейк Вуд ушел в отставку за день до того, как организация должна была начать свою работу, поскольку в результате израильского авиаудара по зданию школы погибли десятки палестинцев, укрывшихся внутри. Об этом сообщает Reuters.

Вуд пояснил свое решение тем, что он не может придерживаться «принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости».

В фонде заявили, что организация начнет поставки 26 мая. Ее представители планируют «быстро расширяться, чтобы обслуживать все население в ближайшие недели».

Израильская сторона рассказала, что система направлена на то, чтобы отделить помощь от организации «Хамас», которую она обвиняет в использовании продовольствия для установления контроля над населением.

«Хамас», в свою очередь, осудил создание фонда, заявив, что он может усилить политику искусственного голода среди палестинского населения, а также использовать продовольствие в качестве оружия.

26 мая в результате израильских авиаударов в секторе Газа погибли 30 человек, включая сотрудника службы спасения и местного журналиста. В пресс-службе правительства анклава сообщили, что израильские войска контролируют 77% территории Газы либо с помощью наземных сил, либо через приказы об эвакуации и бомбардировки, которые не позволяют жителям вернуться в свои дома.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г. после того, как боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля. Тогда погибли более 1000 израильтян, сотни людей были взяты в плен. В ответ израильская армия начала военную операцию, объявив ее целью ликвидацию инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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