Глава фонда помощи Газе ушел в отставку из-за гибели десятков людей
Глава фонда помощи сектору Газа, который поддерживается США, Джейк Вуд ушел в отставку за день до того, как организация должна была начать свою работу, поскольку в результате израильского авиаудара по зданию школы погибли десятки палестинцев, укрывшихся внутри. Об этом сообщает Reuters.
Вуд пояснил свое решение тем, что он не может придерживаться «принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости».
В фонде заявили, что организация начнет поставки 26 мая. Ее представители планируют «быстро расширяться, чтобы обслуживать все население в ближайшие недели».
Израильская сторона рассказала, что система направлена на то, чтобы отделить помощь от организации «Хамас», которую она обвиняет в использовании продовольствия для установления контроля над населением.
«Хамас», в свою очередь, осудил создание фонда, заявив, что он может усилить политику искусственного голода среди палестинского населения, а также использовать продовольствие в качестве оружия.
26 мая в результате израильских авиаударов в секторе Газа погибли 30 человек, включая сотрудника службы спасения и местного журналиста. В пресс-службе правительства анклава сообщили, что израильские войска контролируют 77% территории Газы либо с помощью наземных сил, либо через приказы об эвакуации и бомбардировки, которые не позволяют жителям вернуться в свои дома.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г. после того, как боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля. Тогда погибли более 1000 израильтян, сотни людей были взяты в плен. В ответ израильская армия начала военную операцию, объявив ее целью ликвидацию инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.