AP: Израиль систематически использует «живые щиты» в Газе
Израильские войска систематически надевают на палестинцев камеры и отправляют их в дома и туннели, чтобы проверить безопасность в них, сообщили Assosiated Press бывшие военнопленные.
«Единственный раз, когда палестинец не был связан или с завязанными глазами, был тогда, когда израильские солдаты использовали его в качестве живого щита», – написано издание.
При этом «миссии» были нескончаемыми: когда военнопленный проверял один объект, его отправляли следующему подразделению. По словам мужчины, который находился под контролем израильской армии в течение 2,5 недели, его избивали и угрожали убить, если тот не выполнит задание.
Как сообщили AP источники, за 19 месяцев войны практика проверки на наличие взрывчатых веществ или боевиков в зданиях с помощью палестинцев стала повсеместной. Но в ответ на обвинения израильские военные заявили о действующем у них запрете использовать гражданских лиц в качестве щитов или как-то иначе их к участию в операциях.
Агентство пообщалось как минимум с семью палестинцами, которые были живыми щитами в Газе, и с двумя военнослужащими, применявшими эту практику.
В 2023 г. армия Израиля (ЦАХАЛ) обвиняла палестинскую группировку «Хамас» в том, что ее участники могут препятствовать движению жителей сектора Газа в целях дальнейшего их использования в качестве «живых щитов». Тогда она призывала мирных жителей эвакуироваться на юг.