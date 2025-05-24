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AP: Израиль систематически использует «живые щиты» в Газе

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Израильские войска систематически надевают на палестинцев камеры и отправляют их в дома и туннели, чтобы проверить безопасность в них, сообщили Assosiated Press бывшие военнопленные.

«Единственный раз, когда палестинец не был связан или с завязанными глазами, был тогда, когда израильские солдаты использовали его в качестве живого щита», – написано издание.

При этом «миссии» были нескончаемыми: когда военнопленный проверял один объект, его отправляли следующему подразделению. По словам мужчины, который находился под контролем израильской армии в течение 2,5 недели, его избивали и угрожали убить, если тот не выполнит задание.

Как сообщили AP источники, за 19 месяцев войны практика проверки на наличие взрывчатых веществ или боевиков в зданиях с помощью палестинцев стала повсеместной. Но в ответ на обвинения израильские военные заявили о действующем у них запрете использовать гражданских лиц в качестве щитов или как-то иначе их к участию в операциях.

Агентство пообщалось как минимум с семью палестинцами, которые были живыми щитами в Газе, и с двумя военнослужащими, применявшими эту практику.

В 2023 г. армия Израиля (ЦАХАЛ) обвиняла палестинскую группировку «Хамас» в том, что ее участники могут препятствовать движению жителей сектора Газа в целях дальнейшего их использования в качестве «живых щитов». Тогда она призывала мирных жителей эвакуироваться на юг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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