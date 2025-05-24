AP: Израиль систематически использует «живые щиты» в Газе

Как сообщили AP источники, за 19 месяцев войны практика проверки на наличие взрывчатых веществ или боевиков в зданиях с помощью палестинцев стала повсеместной. Но в ответ на обвинения израильские военные заявили о действующем у них запрете использовать гражданских лиц в качестве щитов или как-то иначе их к участию в операциях.