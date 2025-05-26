Reuters: из-за ударов Израиля в Газе погибли 30 человек
В результате израильских авиаударов в секторе Газа погибли 30 человек, включая сотрудника службы спасения и местного журналиста. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Уточняется, что последние жертвы стали результатом отдельных израильских ударов в разных частях сектора Газа: в Хан-Юнисе (юг), Джабалии (север) и Нусейрате (центральная часть).
В Джабалии авиаудар был нанесен по дому местного журналиста Хассана Мажди Абу Варды, который погиб вместе с несколькими членами своей семьи. Согласно заявлению пресс-службы правительства Газы, контролируемого «Хамасом», смерть Абу Варды увеличила число палестинских журналистов, убитых с октября 2023 г., до 220 человек.
В Нусейрате очередной удар унес жизни высокопоставленного сотрудника гражданской службы по чрезвычайным ситуациям Ашрафа Абу Нара и его жены. Они находились в своем доме во время атаки.
Пресс-служба правительства Газы также сообщила, что израильские войска контролируют 77% территории сектора Газа либо с помощью наземных сил, либо через приказы об эвакуации и бомбардировки, которые не позволяют жителям вернуться в свои дома.
24 мая появились сообщения о том, что израильские войска систематически используют палестинцев в качестве «живых щитов». По данным Associated Press, солдаты надевают на гражданских лиц камеры и отправляют их проверять дома и туннели на предмет безопасности. Однако израильская армия опровергла эти обвинения, заявив, что действует строгий запрет на использование гражданских лиц в качестве щитов или их принуждение к участию в операциях.