Reuters: из-за ударов Израиля в Газе погибли 30 человек

24 мая появились сообщения о том, что израильские войска систематически используют палестинцев в качестве «живых щитов». По данным Associated Press, солдаты надевают на гражданских лиц камеры и отправляют их проверять дома и туннели на предмет безопасности. Однако израильская армия опровергла эти обвинения, заявив, что действует строгий запрет на использование гражданских лиц в качестве щитов или их принуждение к участию в операциях.