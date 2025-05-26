Макрон призвал Трампа надавить на Россию масштабными санкциями
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что возмущение президента США Дональда Трампа позволит Вашингтону пригрозить Москве масштабным пакетом санкций, который поможет положить конец конфликту на Украине. Об этом он заявил журналистам в ходе визита во Вьетнам.
Макрон напомнил, что в прошлом Трамп также неоднократно выражал сожаление и осуждал российские удары по Украине. Он заметил, что во Франции разделяют возмущение американского президента.
26 мая Трамп сообщил, что «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по объектам на Украине. Американский глава выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время украинские города обстреливают ракетами.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, указал, что Путин принимает решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России. Критику Трампа представитель Кремля объяснил эмоциональной перегрузкой.