Макрон призвал Трампа надавить на Россию масштабными санкциями

26 мая Трамп сообщил, что «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по объектам на Украине. Американский глава выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время украинские города обстреливают ракетами.