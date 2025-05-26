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Макрон призвал Трампа надавить на Россию масштабными санкциями

Ведомости

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что возмущение президента США Дональда Трампа позволит Вашингтону пригрозить Москве масштабным пакетом санкций, который поможет положить конец конфликту на Украине. Об этом он заявил журналистам в ходе визита во Вьетнам.

«Все, чего я хочу сейчас, – это чтобы он перешел к действиям», – приводит его заявление BFM TV.

Макрон напомнил, что в прошлом Трамп также неоднократно выражал сожаление и осуждал российские удары по Украине. Он заметил, что во Франции разделяют возмущение американского президента.

26 мая Трамп сообщил, что «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по объектам на Украине. Американский глава выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время украинские города обстреливают ракетами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, указал, что Путин принимает решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России. Критику Трампа представитель Кремля объяснил эмоциональной перегрузкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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