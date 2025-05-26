Песков отказался комментировать ссору Макрона с женой
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу ссоры французского лидера Эммануэля Макрона с его женой Бриджит.
Говоря о том, знают ли в Кремле о произошедшем, он ответил, что «по телевизору видели, как и все».
26 мая в нескольких французских СМИ распространили видео, на котором открывается дверь президентского самолета после прилета Макрона во Вьетнам. На кадрах видно, что президент Франции стоит в дверном проеме. В какой-то момент первая леди дает Макрону пощечину, и он уходит из поля зрения журналистов. Вскоре после этого французский лидер с женой вышли из самолета.
В Елисейском дворце подтвердили подлинность видеозаписи. Там объяснили, что супруги решили подурачиться перед официальным мероприятием. При этом издание Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции, сообщило, что между ними произошла ссора.
Сам Макрон заявил журналистам, что на видеозаписи они с супругой Бриджит шутили. Макрон указал, что люди думают, будто он устраивает домашнюю сцену со своей женой, но это не соответствует действительности. Французский лидер призвал всех успокоиться.