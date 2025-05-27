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Захарова с иронией оценила противоречия в ФРГ о дальнобойном оружии для Киева

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречия в заявлениях властей ФРГ о дальности поставляемого Киеву оружия, упомянув курьезные и провокационные видеозаписи с участием европейских политиков.

Дипломат отреагировала на новость, что вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине.

«Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»! Надеюсь, хоть эти двое не подрались, как Макроны», – написала она в своем Telegram-канале.

Говоря о «ложечке для сахара» и «салфетке», Захарова обратилась к ролику, где Макрон, сев за стол с премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ Мерцем в поезде на пути в Киев, спешно убирает со стола предмет, похожий на скомканную салфетку, который пользователи сети приняли за пакетик с кокаином. Мерц при этом прячет в руках «ложечку для сахара».

Кроме того, 26 мая было опубликовано видео, на котором открывается дверь прилетевшего во Вьетнам самолета президента Франции, и стоявший в дверном проеме Макрон получает пощечину от супруги. В Елисейском дворце заявили, что запись подлинная, и объяснили, что супруги решили подурачиться перед официальным мероприятием. Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к Макрону, писал, что между президентом и первой леди Франции произошла ссора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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