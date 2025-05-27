Захарова с иронией оценила противоречия в ФРГ о дальнобойном оружии для Киева

Говоря о «ложечке для сахара» и «салфетке», Захарова обратилась к ролику, где Макрон, сев за стол с премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ Мерцем в поезде на пути в Киев, спешно убирает со стола предмет, похожий на скомканную салфетку, который пользователи сети приняли за пакетик с кокаином. Мерц при этом прячет в руках «ложечку для сахара».