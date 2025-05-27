Захарова с иронией оценила противоречия в ФРГ о дальнобойном оружии для Киева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречия в заявлениях властей ФРГ о дальности поставляемого Киеву оружия, упомянув курьезные и провокационные видеозаписи с участием европейских политиков.
Дипломат отреагировала на новость, что вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине.
«Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»! Надеюсь, хоть эти двое не подрались, как Макроны», – написала она в своем Telegram-канале.
Говоря о «ложечке для сахара» и «салфетке», Захарова обратилась к ролику, где Макрон, сев за стол с премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ Мерцем в поезде на пути в Киев, спешно убирает со стола предмет, похожий на скомканную салфетку, который пользователи сети приняли за пакетик с кокаином. Мерц при этом прячет в руках «ложечку для сахара».
Кроме того, 26 мая было опубликовано видео, на котором открывается дверь прилетевшего во Вьетнам самолета президента Франции, и стоявший в дверном проеме Макрон получает пощечину от супруги. В Елисейском дворце заявили, что запись подлинная, и объяснили, что супруги решили подурачиться перед официальным мероприятием. Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к Макрону, писал, что между президентом и первой леди Франции произошла ссора.