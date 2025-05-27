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ЕС и США перестали согласовывать борьбу с обходом антироссийских санкций

Ведомости

Европейский союз и США больше не согласовывают противодействие обходу антироссийских санкций. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на доклад МИД ФРГ.

Согласно документу, спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил о полном прекращении трансатлантического взаимодействия в этой области.

«Больше не будет совместных информационно-пропагандистских мероприятий», – отметил он.

Также стало известно, что сотрудничество в рамках G7 в вопросах санкционной политики «потеряло импульс».

По данным издания, планы по подготовке нового пакета санкций между европейскими странами и США остаются туманными. Особенно учитывая позицию американского лидера Дональда Трампа, который, по мнению экспертов, может предпочесть возобновление бизнес-отношений с Россией.

27 мая стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер против России уже на текущей неделе. По данным The Wall Street Journal, это связано с неудовлетворенностью президента США позицией российского руководства и отсутствием прогресса в мирном урегулировании конфликта.

Планируемые санкции, вероятно, не затронут банковский сектор. Вместо этого рассматриваются точечные меры, направленные на оказание давления для достижения компромиссов, включая возможное соглашение о 30-дневном перемирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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