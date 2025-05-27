ЕС и США перестали согласовывать борьбу с обходом антироссийских санкций
Европейский союз и США больше не согласовывают противодействие обходу антироссийских санкций. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на доклад МИД ФРГ.
Согласно документу, спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил о полном прекращении трансатлантического взаимодействия в этой области.
«Больше не будет совместных информационно-пропагандистских мероприятий», – отметил он.
Также стало известно, что сотрудничество в рамках G7 в вопросах санкционной политики «потеряло импульс».
По данным издания, планы по подготовке нового пакета санкций между европейскими странами и США остаются туманными. Особенно учитывая позицию американского лидера Дональда Трампа, который, по мнению экспертов, может предпочесть возобновление бизнес-отношений с Россией.
27 мая стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер против России уже на текущей неделе. По данным The Wall Street Journal, это связано с неудовлетворенностью президента США позицией российского руководства и отсутствием прогресса в мирном урегулировании конфликта.
Планируемые санкции, вероятно, не затронут банковский сектор. Вместо этого рассматриваются точечные меры, направленные на оказание давления для достижения компромиссов, включая возможное соглашение о 30-дневном перемирии.