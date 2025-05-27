В КНДР предупредили о милитаризации космоса из-за системы США «Золотой купол»

«Идея США о создании новой системы ПРО является источником бедствия, который не только вызывает тревогу ядерных государств в сфере безопасности и глобальную гонку ядерных и космических вооружений, но и превращает космос в потенциальное поле ядерной войны», – поясняется в министерстве.