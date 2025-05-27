В КНДР предупредили о милитаризации космоса из-за системы США «Золотой купол»
Создание американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» может привести к милитаризации космического пространства. Такое заявление содержится в меморандуме Института американских исследований при МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
По мнению северокорейских экспертов, проект «Золотой купол» представляет собой угрозу для других ядерных держав. Авторы меморандума назвали инициативу «типичным порождением политики «Америка прежде всего», отметив, что она является «апогеем эгоизма и произвола».
Исследователи считают, что разработка «Золотого купола» не является оборонительной мерой, направленной на защиту от внешних угроз. Напротив, это часть подготовки к «сценарию ядерной войны в открытом космосе».
В МИДе считают, что цель Вашингтона заключается в создании военной инфраструктуры в космосе для поддержания однополярного мирового порядка. США ранее уже заявляли о космосе как о поле будущих войн, стремясь контролировать этот стратегический регион.
«Идея США о создании новой системы ПРО является источником бедствия, который не только вызывает тревогу ядерных государств в сфере безопасности и глобальную гонку ядерных и космических вооружений, но и превращает космос в потенциальное поле ядерной войны», – поясняется в министерстве.
Проект «Золотой купол» был запущен указом президента США Дональда Трампа в январе. Он предусматривает объединение существующих военных разработок с перспективными технологиями, включая космические системы наблюдения и новые виды вооружений.
20 мая Трамп сообщил, что его администрация завершила разработку архитектуры новой системы противоракетной обороны. По его словам, «Золотой купол» станет частью существующей системы обороны и будет тесно с ней интегрирован. Ожидается, что система будет запущена до окончания срока его президентства.